Montados y hamburguesas "Apestosas": Recomendaciones de Peluche Torres en Chihuahua

¿Tienes antojo de ir a comer a lugares nuevos pero no sabes cuáles visitar? ¡No te preocupes! Peluche Torres de “La Garnacha que Apapacha” regresó a Chihuahua e hizo un video con recomendaciones de sitios con comida deliciosa, que seguro te serán de mucha utilidad.

En nuestro estado existen decenas de lugares para comer comida deliciosa, sin embargo, en esta nueva visita de Peluche Torres a Chihuahua, muestra varios sitios que quizás no conocías o que sabías de ellos pero no has visitado aún. Acá te traemos algunas de las recomendaciones de “La Garnacha que Apapacha”.

Sahuaro:

Para abrir como se debe, Peluche Torres visita un lugar llamado Sahuaro, donde venden un asado de puerco delicioso, que sirven en un plato grande acompañado barbacoa de res con frijolitos, arroz y sus respectivas tortillas de harina. Además, también va incluido un sabroso chile con queso que sirve como aperitivo para que comas mientras esperas tu comida.

Sahuaro es un lugar único por su diseño, pues hay muchísimas piezas decorativas que te cuentan la historia de Chihuahua, pues hay cuadros, figuras de personajes históricos y de apaches, fotografías, entre muchas otras cosas.

Foto: Captura de Pantalla | Youtube "Peluche Torres"

¿Dónde está y cuál es el horario de Sahuaro?

El restaurante Sahuaro se ubica en la Calle Miguel Ahumada, colonia Sacramento en Chihuahua, Chihuahua y el horario es de sábado a domingo de 1:00 pm a 7:00 pm.

Restaurant XX:

En su segunda parada, Peluche Torres visita un lugar super distintivo de la localidad de Lázaro Cárdenas, que es el Restaurant XX, aquí se pide un tradicional guiso de abigeo, que es una mezcla de machaca frita con chile mirasol, colorado y pasilla. Este platillo va servido con su buena porción de frijolitos y algunas tortillas de harina y de maíz.

Peluche Torres asegura que aunque el platillo parezca algo sencillo, “la combinación del chile, la carne y los frijolitos, es tan deliciosa que es algo que puedes comer todos los días”.

Foto: Captura de Pantalla | Youtube "Peluche Torres"

¿Dónde está y cuál es el horario del Restaurant XX?

El Restaurant XX se ubica en la calle 5 de mayo #602 en la localidad de Lázaro Cárdenas, que se encuentra en el municipio de Meoqui en el estado de Chihuahua. El horario que manejan es de lunes a domingo de 7:30 am a 5:00 pm

Escuadrón: Montados y Burritos

El tercer negocio de comida que visita el creador del canal “La Garnacha que Apapacha” es el restaurante Escuadrón: Montados y Burritos, donde se pide un tradicional montado de costilla verde y roja que lo deja encantado.

Peluche describe a los montados como un alimento con “buena tortilla, buen queso y buen guiso”. Además relata que las personas que son del centro del país, como él, podrían pensar que es una simple quesadilla, pero es algo totalmente diferente e incluso recalca que el viaje hasta Chihuahua vale totalmente la pena para poder comer un montado como ese.

Foto: Captura de Pantalla | Youtube "Peluche Torres"

Este delicioso montado va servido con una porción de requesón combinado con jalapeño que, según palabras de Peluche Torres, es el acompañamiento perfecto para este alimento que “no tiene comparación y que la mezcla de todos los elementos que lo conforman representa perfectamente lo que significa Chihuahua”.

¿Dónde está y cuál es el horario de Escuadrón: Montados y Burritos?

El restaurante Escuadrón: Montados y Burritos, se encuentra ubicado en la calle Xicohténcatl #2603, colonia Bolívar en Chihuahua capital. El horario que manejan es de lunes a viernes de 7:30 am a 3:00 pm y sábados de 7:30 am a 2:30 pm.

César Burguer “Las Apestosas”

Para cerrar con broche de oro, Peluche Torres visita las famosísimas hamburguesas al carbón “Las Apestosas” que se ubican en Chihuahua capital. Este delicioso alimento está preparado de forma sencilla, solamente pan, carne, vegetales y aderezos sin embargo, el youtuber aclara que “el secreto está en la carne, pues su potente especiado le da un toque de magia”.

Peluche Torres expresa que la salsita que tienen en la barra de “Las Apestosas” le da un toque perfecto a la hamburguesa, pues está llena de sabor, y no es muy picante.

Foto: Captura de Pantalla | Youtube "Peluche Torres"

Además, el youtuber cuenta que desde que visitó por primera vez Chihuahua tenía muchas ganas de visitar estas hamburguesas, sin embargo, por tema de tiempos y porque varios locales estaban cerrados, no logró hacerlo, por lo que ahora se siente ganador por tener una “apestosa” en la mano.

¿Dónde está y cuál es el horario de “Las Apestosas”?

“Las Apestosas” se encuentran en avenida de las Américas #107-D en colonia San Felipe V Etapa en Chihuahua capital. El horario que manejan es de martes a viernes de 9:15 pm a 1:30 am, sábados de 9:15 pm a 2:00 am y domingos de 9:15 pm a 1:00 am.