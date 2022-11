Barbacoa estilo Parral y otras delicias de puestos callejeros en Chihuahua

¿Existe algo más sagrado y maravilloso que compartir un buen plato de comida con familiares y amigos?, No lo creemos, por ello te invitamos a que pruebes estas recetas típicas de las calles de Chihuahua expresadas en forma de la tradicional barbacoa estilo Parral, las enormes Tortas Taz con mucho pavo y salchicha o unos sencillos tacos de papa con crema, pimienta y repollito. Si ya los conoces, tal vez es momento de que vuelvas para probar sus nuevas ofertas culinarias disponibles y si no es así, ¡es la oportunidad perfecta de probar guisos con bastante personalidad!.

Hamburguesas y Tortas TAZ

Venir aquí es sinónimo de ir por todo y más. En este establecimiento no se andan con medias tintas, sus porciones son generosas al igual que sus combinaciones auténticas. Empecemos por el pan, una pequeña telera precalentada con mantequilla y un poco de aceite, que soporta las carnes más deliciosas: lomo de pavo, milanesa de res, salchicha y tocino; además de su característica verdura, tomate, cebolla, lechuga y aguacate; siendo ‘La grosera’, la pieza icónica por exhuberante y tamaño, entre los clientes es muy común no acabarse la torta o la hamburguesa, para pedirla para llevar, pero si vienes con buen apetito estas creaciones están a la altura de tu hambre y expectativas.

Av río colorado y río arauca 31184 Chihuahua, México

Foto: Facebook @Tortas Y Hamburguesas Taz

Barbacoa Estilo Parral

Los domingos son mejores con una buena barbacoa y qué mejor que aquella preparada estilo Parral, con carne de res sazonada en su jugo, para empezar el día con mucha energía. ¿Qué la hace distinta de las otras barbacoas? La cantidad de orégano, chile guajillo, aceite y la cocción lenta a carbón. De manera que cada que se sirve este guiso por taco o torta, se está saboreando un platillo de 8 horas de cocción. Otro elemento que hace memorable el puesto de Barbacoa Estilo Parral de la calle Ahuehuetes, son sus salsas, en especial la roja que además de ser ultra picante tiene ese sabor a laurel muy presente que es difícil de pasar inadvertido. Sugerencia, intenta llegar temprano ya que es un platillo muy solicitado y el servicio puede llegar a ser algo lento. No obstante, una vez que te atienden el tiempo de espera bien vale la pena.

Ahuehuete 306, Ángel Trías, 31203 Chihuahua, México.

Foto: Cortesía | Taquería los Originales





Tacos de pastor y gringas ‘Originales’

Si has viajado al centro y sur del país sabrás que los tacos de pastor son uno de esos platos indispensables de la gastronomía mexicana urbana. De manera que si extrañas un buen trompo de pastor de adobo con mucha piña o una gringa con costra, la taquería de los ‘Originales’, no decepciona en absoluto. Además de estos guisos hay otras opciones como Burritos de chuleta, órdenes de queso con chicharrón y champiñones que son una delicia. Acompaña tus tacos originales con alguna de sus bebidas especiales hechas en casa, como el agua de horchata o la de jamaica con menta que es refrescante y dulce a la vez.

Avenida tecnológico 10603 col. Deportistas, Chihuahua, México.





Foto: Facebook @Los Paraditos BRASS

Los Paraditos BRASS

Si eres vegetariano o simplemente deseas no comer tanta carne, los taquitos de papa de avenida mirador son una gran opción para cenar, acompañados de refresco rojo Mundet o una rootbeer bien fría Recomendación, lleva dinero en efectivo, ya que no aceptan pagos en tarjeta, además se ponen a partir de las 5:00 pm por lo que este antojito es uno que debes de asignar con fecha y hora en el calendario, ya que no abren diario y su horario es limitado, fuera de eso estos taquitos con repollito con crema y salsa verde son en verdad algo único pese a lo sencillo de su apariencia y hechura. Algo que cabe mencionar es que estos taquitos junto con su famosa salsa verde son una receta casera del puesto que han guardado celosamente desde hace más de 40 años.

Av. Mirador, Cuauhtémoc, Zona Centro II, 31100 Chihuahua, Chih.

Menudo y pozole san antonio

Entre las muchas ofertas disponibles en Chihuahua capital para probar menudo, la que preparan en San Antonio es especialmente buena por dos motivos: la pancita no despide aromas y está súper bien cocida, lo cual hace más rico el plato frente a otras opciones existentes. Por otra parte los complementos del menudo son abundantes y frescos entre cebolla, rábano, cilantro, orégano, chile en polvo y chicharrón con gordito, que lo hace especialmente atractivo. A su vez puedes pedir tu plato de menudo con bolillo o tortilla de maíz recién hecha lo cual le da un plus al guiso que de por sí ya es excelente.

República de Bolivia 712, Panamericana, 31200 Chihuahua, México.