Recomendaciones para un Halloween seguro para los niños

El Departamento de Policía de El Paso emite una serie de recomendaciones para los ciudadanos que acudan a celebrar el Halloween este fin de semana.

A través de un comunicado, la Policía destacó que las medidas son para que se lleve a cabo un Halloween feliz y seguro para la comunidad.

“El domingo 31 de octubre de 2021, muchos niños pequeños estarán dentro y alrededor de nuestras carreteras. Algunos de los factores de riesgo para los niños durante Halloween son la combinación de disfraces oscuros, calles oscuras y automovilistas”, destaca el comunicado.

Por lo anterior, se emitieron los siguientes consejos pueden ayudar a garantizar un Halloween seguro y agradable para todos.

- Los padres deben acompañar a sus hijos en todo momento. No dejes tu niños desatendidos o sin supervisión, especialmente niños más pequeños.

- Use disfraces que sean visibles en la oscuridad. Utilice cinta o material reflectante en trajes más oscuros para garantizar la visibilidad.

- Lleve algún tipo de luz, preferiblemente una linterna.

- Revise los dulces de sus hijos. Cuidado con los dulces que parecen haber sido manipulado, y tenga cuidado con las golosinas hechas en casa o sin envasar.

- Esté atento al tráfico. No dejes que tus hijos entren y salgan corriendo de la calle, mantén ellos en las aceras.

- Si está conduciendo, tenga cuidado con los niños que se lanzan hacia el tráfico. Desacelerar, especialmente en zonas residenciales. Conduce con extrema precaución como algunos disfraces puede ser difícil de ver.

- Respete a quienes no deseen participar en Halloween. Si la luz del porche está apagado o no hay decoraciones de Halloween, es probable que no estén dando fuera dulces.

- Visite únicamente las casas que conoce. Haga que los niños se queden dentro del vecindario.

Además, hay muchos programas comunitarios y empresas que tienen varias actividades de Halloween para niños y familias, que pueden ser una alternativa más segura a las tradicionales de pedir dulce o truco.