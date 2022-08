¡Qué ofertón! Científico determina cuanto vale el planeta Tierra

¿Alguna vez has imaginado ser el dueño o dueña del planeta?, pues ahora tal vez puedas comenzar hacer ese sueño realidad. Claro está, teniendo el dinero suficiente para pagar el valor que un científico estimó que cuesta la Tierra.

Por supuesto la cantidad que se estimó que vale el planeta es inalcanzable para el ser humano, no obstante, con esto nos podemos dar una idea de lo valioso que es nuestro planeta y lo importancia de cuidarlo.

¿Cuánto vale el planeta Tierra?

Ecología

Fue el científico estadounidense Greg Laughlin, el encargado de tasar el precio que tendría nuestro mundo, en un hipotético escenario en que estuviera en venta.

Greg Laughlin, quien es astrónomo de la Universidad de California, estimó que el planeta Tierra tiene un valor de $5,000,000,000,000,000 de dólares (cinco mil billones de dólares), o bien $110,832,000,000,000,000 pesos mexicanos (ciento diez mil ochocientos treinta y dos billones de pesos mexicanos).

El astrónomo de igual manera tasó el costo de los demás planetas del sistema solar, dando como resultado que la tierra es el más caro, mientras que Venus es el menos costoso.

¿Qué hace a la Tierra tan costosa?

Greg Laughlin, reveló que para poder llegar a esta conclusión, utilizó una formula matematica, usando factores como el tamaño, la masa, la temperatura, la edad, entre otros datos de un planeta para llegar a un precio.

No obstante, el factor determinante fue la capacidad de nuestro planeta para albergar vida, una cualidad que, hasta el momento, no ha sido descubierta en otros astros y es por eso que los demás planetas no cuestan tanto, según sus resultados.

¿Por qué valuar la Tierra?

Sin embargo, Laughlin explicó que lo que menos importa en su ejercicio es el dinero, sino hacer conciencia a las personas de lo valioso que es nuestro mundo y que hay que cuidarlo, pues si factores como el calentamiento global siguen dañándolo, sería imposible reemplazarlo.

Para hacer aún más fuerte la concientización, Greg determinó el valor de Marte y Venus, ambos inhabitables por su alta temperatura. El planeta rojo tendría un precio nada más y nada menos que de 15 mil 968 dólares, mientras que Venus no valdría ni un dólar, debido a su pequeño tamaño, atmósfera hostil e incapacidad de desarrollar formas de vida.