Hay siete muertes fetales por cada 10 mil mujeres en Chihuahua

La estadísticas de defunciones fetales en México que elabora la Secretaría de Salud federal, muestran que el estado de Chihuahua registra siete muertes fetales por cada 10 mil mujeres de 15 a 49 años de edad, lo que significa un promedio anual de 700 a 715 muertes fetales, o bien, de 355 muertes por semestre.

Dicha estadística se basa en la información que recaba la Secretaría de Salud de las Unidades de Salud Estatales, e indican que en los últimos cinco años, no han aumentado los casos, pero tampoco se ha logrado disminuir la mortalidad.

El 83.5 de estas muertes ocurre en fetos y recién nacidos por factores maternos y complicaciones del embarazo, así como complicaciones en el trabajo del parto.

Otro 15.3% ocurre por otros trastornos originados en el período perinatal, y un 1.2% por trastornos con la duración de gestación, crecimiento fetal, trastornos respiratorios cardiovasculares específicos del periodo perinatal, malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.

Se destaca que el 82.5% de las mujeres recibió atención prenatal, en tanto que 15.0% no la recibió y 2.5% no especificó si recibió o no atención médica durante su fase de embarazo.

Especifica también que de las mujeres que asistieron a consulta médica, 64.1% recibió entre una y 5 consultas; 31%, de 6 a 10; 2.3 entre 11 y 15.

Otro 0.5%, afirmó que acudió a entre 16 y 20 consultas y 0.1% recibió más de 20, mientras que 2.0% no especificó la cantidad de citas médicas.

Cabe señalar que la SSa muestra que una mayor proporción de muertes fetales, ocurre en mujeres que han tenido embarazos únicos; le sigue con 5.7% dos embarazos y 0.3% han tenido embarazos múltiples.

En virtud de procurar la vida de la mujer embarazada, cuidar el embarazo y el desarrollo adecuado y nacimiento del bebé, la Ssa exhorta a acudir a las consultas médicas que se programan en las unidades de salud, pues llevar un monitoreo, permitirá detectar posibles riesgos y atenderlos oportunamente.

De igual manera, exhorta a continuar con la supervisión que el médico indique para la mujer y su bebé.