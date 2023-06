¿Un mapache enfiestado? "Momentos que mantienen humilde a Chihuahua" según tiktoker

El tiktokero Máscara Roja, originario de Tepic, Nayarit, dedicó un video al estado de Chihuahua, en éste se enumeran diversas noticias y publicaciones virales que pueden hacer sonrojar o mover a la risa algunos, y en sus palabras “mantienen humilde a Chihuahua”.

Y es que se trata de algunos hechos que pueden ser calificados como tontos y vergonzosos, o bien simplemente extraños, ocurridos en el gran estado de Chihuahua. Pero no hay razón para sentirnos mal. Ya que Máscara Roja también le ha dedicado videos a otros estados de la República, donde también pasan cosas parecidas, como lo son Sonora, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y muchos otros, que tampoco se salvan de tener personajes extraños y coloridos que se meten en inusuales problemas.

Batalla campal por spoilers de película de Spider-Man

El primer hecho que menciona, ocurrió en diciembre de 2021 cuando se armó una trifulca en Cinépolis Las Torres de Ciudad Juárez, a causa de que algunas personas al salir de ver Spider-Man: No way home, contaron el final de la película en voz alta y a propósito.

Esto ocasionó la molestia de las personas que estaban haciendo fila para entrar. Lo que derivó en una trifulca en la que participaron al menos diez personas. Sin duda, una batalla campal digna del arranque de esta bochornosa lista.

Regala a su novia un ramo de pollos el día de San Valentín

El Día de San Valentín es una ocasión especial, que muchos celebran con flores y chocolates, pero el 14 de febrero 2023, un tiktoker chihuahuense, Alan Nevares, decidió darle su toque a esta tradicional celebración.

Alan Nevares entregó de rodillas, un delicioso, pero poco romántico, ramo de pollos asados a una joven que iba a acompañada de su madre, en el centro de Chihuahua Capital. Mínimo tiene más proteínas que las flores.

Rifan auto último modelo y lo entierran por 50 años

En abril del 2018, en el marco del IV Reencuentro Ojinaguense (celebrado por su puesto en la fronteriza ciudad de Ojinaga), se rifó un vehículo último modelo, el cual se enterraría en el zócalo municipal para, después de 50 años, sacarlo del hoyo y ser reclamado por familiares directos del ganador de dicha rifa. Así que podemos imaginar la desilusión del ganador.

El caso es que este auto enterrado funcionaría como cápsula del tiempo para varios objetos, memorias, fotografías, teléfonos y diferentes objetos de la época. Pero probablemente existan formas más baratas y efectivas de hacer una cápsula del tiempo

Los chihuahuenses no estamos acostumbrados a las lluvias torrenciales

En el verano del 2022 muchas personas tuvieron que ser rescatadas de ríos crecidos y cuerpos de agua por unas lluvias inusuales que cubrieron el estado de Chihuahua.

Entre ellos destaca el caso de un joven en ciudad Delicias que se lanzó en un colchón inflable a un caudaloso arroyo. El video resulta impactante porque enseguida, el joven desapareció junto con su colchón yéndose por un desagüe. Por fortuna pudo ser rescatado con vida.

Un mapache de parranda

En mayo del 2021, la usuaria de Twitter @ChicaQuesos subió dos fotografías donde un mapache, acompañado de sus amigos humanos, andaba de fiesta por las calles de Chihuahua.

"Ayer vi un mapache agarrando la peda en un semáforo y les juro que mi vida mejoró un 400%", escribió la usuaria.

Es cierto que los chihuahuenses no le decimos que no a una fiesta salvaje. Y pues no es vergüenza echarse unos tragos con un mapache el fin de semana, aunque quizá sea más común en Chihuahua que en otros estados.

Otras vergüenzas chihuahuenses

Además de estos hechos curiosos, el tiktoker Máscara Roja, menciona otros casos menos inocentes que son “momentos que mantienen a Chihuahua humilde”. Puedes verlos en el video completo que se comparte a continuación.

¿Se te ocurren otros momentos que mantienen a Chihuahua humilde?