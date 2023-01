Crédito al sector privado crecerá 4% en 2023, estima ABM

A pesar de la volatilidad financiera y alza de tasas de interés por parte del banco central, la Asociación de Bancos de México (ABM) estimó que en 2023 el crédito al sector privado crecerá cerca de 3.6 por ciento anual.

Daniel Becker, presidente de la ABM, aseguró que si bien es un crecimiento modesto frente a otros años previos a la pandemia, sí refleja el buen dinamismo que se espera pueda tener la economía mexicana durante los próximos meses.

En ese sentido, el representante de los banqueros reiteró que el sector de banca múltiple será de los principales motores de reactivación e impulsores del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en este año.

"Hasta noviembre de 2022, el crédito al sector privado mostró un crecimiento de doble dígito. La banca seguirá apoyando el crecimiento del crédito, nosotros estamos esperando es que crezca 3.6 por ciento", dijo Becker en conferencia de prensa.

Daniel Becker destacó que la ABM tuvo una reunión con Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México (Banxico), en donde se comentó el panorama que se espera para el país en 2023.

De acuerdo con Becker, Ramírez de la O mencionó que uno de los temas que generó más discusión en los últimos meses fue la capacidad del país para crecer en 2022, en medio de un entorno de crisis y volatilidad financiera.

"Era poco creíble que en 2022 la economía mexicana hubiese crecido lo que estaba establecido, aún no tenemos el último dato pero esperamos que esté cercano a ese nivel. Además, comentó que no tenemos certeza de que tan profunda o no pueda ser una recesión en los Estados Unidos", precisó el presidente de la ABM.