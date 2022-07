¿Listo para vacacionar? Revisa si tu agencia de viajes está registrada ante Profeco

Si vas a visitar uno de los muchos sitios turísticos en nuestro país o el extranjero, entonces querrás que todo salga de la mejor manera y sin problemas. Para ello una agencia de viajes puede serte de gran utilidad. Por tu seguridad te recomendamos verificar que tu agencia de viajes o proveedora de reservaciones esté debidamente registrada ante la Procuraduría Federal del Consumidor y no presente quejas.

Las agencias de viajes pueden ayudarnos a mejorar nuestra experiencia al viajar, evitándonos contratiempos y facilitándonos recorridos y estancias en el hotel adecuado a nuestras necesidades. Sin embargo, los fraudes están a la orden del día y no faltan los casos en que se venden paquetes de viajes que no cumplen con lo acordado. Por ello es necesario que la agencia de viajes esté legalmente establecida.



Ante estas situaciones que podrían presentarse, la Profeco cuenta con una página web donde fácilmente puedes revisar la situación de las agencias de viajes:



https://burocomercial.profeco.gob.mx/



En esta dirección puedes ingresar el nombre y el giro de cualquier empresa que te interese investigar. Si la agencia de viajes no aparece en el registro es mejor que busques otra, lo mismo si presenta demasiadas quejas ante la Profeco.



A la hora de buscar es necesario que consideres que el nombre legal de las empresas puede ser diferente del nombre comercial. Y una vez localizada la empresa en cuestión debes ingresar las fechas y el lugar donde quieres verificar la actividad comercial de la empresa.



Viva Aerobús. Foto de: Claroscuro

Comparando aerolíneas

Por ejemplo, en la entrada correspondiente a AeroMéxico podemos encontrar que este año ha recibido más de 900 quejas a nivel nacional. Esto te puede servir para compararla con otras aerolíneas que quizá tengan más o menos cantidad de reclamaciones ante la profeco.

En contraste Viva Aerobús tiene 542 quejas en lo que va del año a nivel nacional. Sin embargo, tenemos que considerar que se trata de un empresa de menor tamaño, por lo que nos podríamos basar en la gravedad y el tipo de reclamaciones que la empresa presenta para hacer una comparativa.

Finalmente, esta herramienta de la Profeco nos puede ayudar a elegir mejor las empresas de las cuales nos hacemos clientes, no sólamente líneas aéreas y agencias de viajes, sino incluso el súper donde realizamos las compras cotidianamente.