Amílcar Castillo desde “La casa de las flores”

Hace dos años, Amílcar Castillo buscó en México la realización profesional que no encontró en su país y empezó a prepararse en la actuación y el canto.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“La mejor experiencia que he tenido aquí fue cuando estaba en el grupo 11:11 y colaboré con una asociación de niñas contra el cáncer. Desde entonces se abrió más mi corazón para apoyar tanto a niñas con dificultades como hay otros también que quisieran demostrar su vena artística y tienen miedo, sienten que no pueden, quiero darles ese empujón”, contó a Gossip.

El cantante venezolano recordó la emoción que sintió cuando lo llamaron para formar parte de “La casa de las flores” para hacer ocho capítulos.

“Aunque fue algo muy pequeño fue gratificante, uno de mis primeros proyectos en México. Gracias a Dios todo salió maravillosamente, de ahí me inspiré a agarrar con fuerza mi carrera y no decaer, estudiar y prepararme”, señaló.

Pero no descarta la música y su proyecto para 2021 es lanzarse como solista, “si tengo oportunidad y es por ahí tengo que entrarle, muchos fans de 11:11 aún me escriben, no puedo olvidarme de eso, (pero) tampoco de la actuación, que es mi fuerte”, advirtió.

Cuando estaba en el grupo escribió algunas canciones, pero no hubo oportunidad de grabarlas, así que ahora quiere explorar esas emociones como solista.

“Me encanta el pop latino, siento que es mi fuerte, llevo esa vibra, esa sensación”, comentó.

Amílcar expresó su gratitud hacia México, al que considera un país que arropa al extranjero y apoya el talento.

“Doy gracias a Dios por respirar y estar en este país maravilloso, porque al ir creciendo, picando piedra, subiendo esa montaña no sólo lo estoy haciendo por mí, sino también por mi país, demostrando que hay talento en Venezuela, personas que tienen sueños, porque vengo de muy abajo, de un pueblito, hice muchos sacrificios para emigrar, para sostenerme. Quiero dejar el nombre de mi país en alto”, afirmó.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer









Te recomendamos:

Ráfagas -Familias nogaleras, al descubierto -Se tuvo que mudar “el Jaguar” a Sonora -Guardia Nacional y su burocratismo

Local Arriban rarámuris al Parque Lerdo

Local Asegura AMLO que crimen organizado está detrás de protestas por el agua