'Amo verlas a todas bien bellas' Karely Ruiz dice no odiar y menos, envidiar a las mujeres

Una mujer que se ha robado los suspiros de miles en redes sociales es la influencer regiomontana, Karely Ruiz, los hombres la desean y algunas mujeres, quisieran tener su físico, mientras que existen otras que por el contrario, le tienen envidia a la joven.

Karely Ruiz volvió a encender la polémica en redes sociales, debido a sus declaraciones en favor de la mujer.

La influencer de 21 años compartió una historia en su cuenta de Instagram acompañada del siguiente texto: “Quiero regalar 3 cambios de look a mis seguidores, como hacemos la dinámica?”. Karely además de dar de que hablar por su físico y sus escándalos, es conocida por llevar a cabo diversas aportaciones a la sociedad, sin algún fin de lucro.

Foto: Captura de pantalla | Instagram @karelyruiz

Diversos usuarios aseguran que la modelo y las mujeres “no se llevan bien”, debido a los mensajes de odio que suelen escribirle algunas cuentas en las publicaciones que realiza “Amo verlas a todas bien bellas, yo no soy nada envidiosa”, manifestó.

Karely Ruiz cuenta con más de seis millones de seguidores y jamás ha utilizado sus redes sociales para emitir alguna declaración que vaya en contra de las mujeres. El propósito de este ‘regalo’ por parte de la influencer es para que sus detractores dejen de atacarla.

Karely Ruiz recuerda sus orígenes

Por medio de su cuenta de Instagram, hace cinco semanas, la modelo de OnlyFans publicó una instantánea en la cual regresaba a sus antiguos rumbos: “Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de dónde vengo me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, colocó en la publicación.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la imagen son los siguientes: “Eso es lo que te hace una reinota” o “Ante todo la humildad, siempre hay que ser humildes”.

