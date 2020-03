Continúa controversia de los narcocorridos

Siguiendo el tan llevado y traído tema de cantantes y grupos como Gerardo Ortiz y Los Tigres del Norte, que en repetidas ocasiones han desobedecido el mandato de no tocar narcocorridos en sus presentaciones, el subdirector de Gobernación municipal, César Komaba se deslindó de la responsabilidad de la invitación a estos artistas a la Feria Santa Rita 2020.

“No somos los que organizamos, es un patronato, ellos siguen invitándolos y nosotros seguimos regulando las cosas por medio de nuestras leyes y reglamentos. Pero no podemos influir en que no los inviten, ellos son los que se sujetan a las reglas y tienen que seguir todos los procedimientos para la autorización de las presentaciones de las personas o los conjuntos”, dijo a Gossip

“Lo que es negocio siempre va a ser recaudatorio, como es un evento del patronato, nosotros no podemos regular la situación para que hagan lo que nosotros queramos. Es algo que tienen que atender conforme a lo que les marca el patronato”, añadió César Komaba.

Luego que el viernes se publicara el elenco del Palenque, el funcionario señaló que toca a Gobernación pedirles que presenten una fianza para asegurar que la persona o grupo no cantará lo prohibido.

Ante la supuesta derogación de una ley que no se sigue porque a fin de cuentas es lo que quiere escuchar la gente, respondió “lo que tenemos que hacer es que en su momento se haga la propuesta para que los diputados puedan hacer las modificaciones o adecuar las circunstancias. Porque nosotros sí podríamos hacer una iniciativa, pero esto es lo que se tiene y ahorita trabajamos con Gobernación del Estado para ver hasta dónde podemos llegar”.

Aseguró que si “a la hora de la hora la gente les pide La Banda del Carro Rojo o Camelia La Tejana y las cantan, perderá la fianza o se multará al promotor, promotor que los trajo y permitió que sí tocaran, porque se tienen que comprometer a que no toquen nada de eso. La multa es económica, no hay cárcel”.

Por último, se manifestó dispuesto a atender este tipo de cosas “para que en un momento dado no tengamos que andar batallando el día del evento”.

Por su parte, Federico Mesta, miembro del patronato de la Feria Santa Rita 2020, declaró que este solamente concesiona el Palenque.

“Mientras les autorice el Gobierno o el Municipio traer sus artistas no podemos hacer nada. Claro, si llegan a traer a alguien non grato, tendrán que cumplir las reglas de las autoridades. Si lo hacen los van a multar y si la autoridad dice que no vuelvan a venir serán vetados, pero no soy juez para decirle lo que va a pasar (…) la ley no la hacemos nosotros la hace el gobierno”.

Concluyó diciendo que el patronato hace un gran esfuerzo para que la feria cada año sea mejor, “ya las reglas son cosa del Municipio y del Gobierno”.

Finalmente, la empresaria del Palenque, Claudia Castillo, dijo que se trata de invitar al artista a que no reincida.

“En el caso de Los Tigres del Norte, tienen un catálogo tan amplio que no tienen por qué hacer canciones que inciten a la violencia, como las que cantan con Paulina Rubio o con Alejandro Fernández, son muy buenas. Gerardo Ortiz tiene canciones que han sido temas de telenovela en Televisa, muy bonitos. Tristemente, siempre les ponemos una etiqueta de narcocorridos”, indicó.

Agregó que hay que invitar al artista a grabar temas más sanos y que esta ley debería de ser no sólo aquí, sino en toda la república.

Manifestó que todos los temas se van a interpretar en versión radio, cumpliendo las normas de la Secretaría de Gobernación.

“Así como en Bandamax transmitimos los videos aprobados por Gobernación, sin escenas, armas, o sangre. También muchos de los temas cuando los canta uno de regional suenan fuertes, si los canta Ricardo Montaner suenan románticos, dulces y todo. Tal vez también nosotros hemos etiquetado al regional mexicano como violento, cuando muchos como Calibre 50 tienen temas de telenovela. Si la cantan ellos suena fuerte, si la canta Montaner todas se quieren casar con ese tema. Básicamente es invitar a todos los artistas a que tratemos de ver un poquito más por nuestra juventud y mostrar un lado más sano, porque al final somos ejemplo a seguir”.