Entrevista exclusiva con Sasquatch Lector, el abominable hombre de las letras

Desde un rincón desconocido en algún lugar del continente, Sasquatch Lector se conecta cada viernes (11:00 horas) a través de Facebook al programa #CulturaEnCasa para recomendar la lectura que lo mantiene entretenido esa semana.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Se las arreglaron para contactarme pero nunca doy mi ubicación exacta, porque irían los criptozoólogos a averiguar dónde vivo. Estoy en un lugar aislado y no quiero que me encuentren, no me gusta que me vean ni que me graben”, advirtió a Gossip sin revelar el origen de la llamada.

Sasquatch es un ávido lector que gusta de compartir los títulos que considera que pueden despertar el interés de la gente.

“Por ejemplo de Latinoamérica, tienen géneros muy interesantes, como de realismo mágico, que es fantasía muy de aquí, que pueden hacer que la gente se entusiasme por leer, más que algo muy solemne o muy elevado que a lo mejor causa lo contrario”, señaló.

“Los quiero, pero de lejecitos”, es la frase favorita de este peludo personaje, por eso cuando consigues un video de un hombre de las nieves se ve borroso, siempre se alejan porque les gusta la soledad, estar apartados, “no es que no nos guste la humanidad, simplemente queremos tener nuestro espacio, pero no nos asusta la gente”, advirtió.

Desde su aparición en las redes, Sasquatch ha recomendado siete títulos: “Mal de amores” de Ángeles Mastreta, “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry, “Bajo la misma estrella” de John Green, “Aura” de Carlos Fuentes, “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez y este viernes, “Pedro Páramo” de Juan Rulfo y “La metamorfosis” de Franz Kafka.

Sasquatch describió que su creador, Adrián Serato, hace animaciones o historietas para acercar a la gente a una vida más amable, porque tiene mucha fe en la lectura y está convencido que muchas cosas podrían mejorar si la gente leyera un poco más.

“Leer es un hábito muy saludable y más poderoso de lo que mucha gente piensa. Denle chance a los libros, no los vean como un deber, son como series o películas, historias que entretienen, están padres, la única diferencia es que uno se tiene que crear las imágenes en la cabeza”, concluyó.

Te recomendamos:

Ráfagas -- Más despidos en el IMSS -- Se aproxima oleada de decesos -- Berrinches en la CES y la SSPE

Región Alcalde de Ciudad Juárez da positivo a Covid-19