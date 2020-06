Hoy es viernes de disfrutar jazz

Hoy es viernes musical, así que disfruta las melodías de One Up Jazz Trío en la programación de #CulturaEnCasa, por el Facebook de la Secretaría de Cultura, a las 14:30 horas…. con la música pueden expresarse todos esos sentimientos que no pueden decirse con palabras.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

El trio está formado por Víctor González (guitarra), Víctor Carrera (bajo) y Jorge García (percusiones), integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua.

Al mediodía, sigue la charla en vivo “Del presente al futuro contingente”, Isaías Rivera.

A las 13:00 horas, nuestro peludo amigo de pies grandes, Sasquatch Lector, estará listo para hacerte la recomendación de hoy, el bestseller “El código Da Vinci” de Dan Brown; y a las 18:00, continúa el taller en vivo “Apreciación de cómic” por Sofía Cera.

Te recomendamos:

Ráfagas --Da SCJN estocada final a 56 jueces --Mañana entregan reforma electoral --Reaparece Raúl “Choche” Grajeda

Local Pérdida de 20% en producción minera