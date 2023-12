¿Listos? Hoy Filippa Giordano presentará su show "Noche de Navidad" en Chihuahua

La estrella internacional, “la Diva de la Ópera Pop”, Filippa Giordano, llevará hoy a cabo su concierto “Noche de Navidad” para todo público, donde subirá a niños y niñas para que compartan escenario junto a ella, por lo cual el Centro de Exposiciones y Convenciones se encuentra listo para recibir a los miles de chihuahuenses que deseen pasar unas horas llenas de música y diversión al lado de la cantante italiana.

En rueda de prensa con los medios de comunicación expresó que será una noche llena de música navideña, donde el público podrá disfrutar de los temas clásicos de esta temporada, asimismo, indicó que dentro del programa se verá la posibilidad que su hija suba al escenario para cantar junto a ella, así como varios menores del público, haciendo una atenta invitación a todos los chihuahuenses a que asistan y se diviertan esta noche, que, dijo, promete ser muy especial.

Por otro lado mandó un mensaje navideño a sus fans de Chihuahua: “Los que sobrevivimos a esta pandemia creo tenemos una misión que cumplir, han descubierto lados suyos para que este 24 puedan mejorar cualquier aspecto de su vida y que no dejen de buscar la felicidad”, dijo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

LO QUE LE GUSTA DE SU CARRERA

“Cuando estoy anunciada en algún lugar, la gente cree que sólo va a escuchar ópera, pero en realidad presento un show muy variado, canto mucha música vernácula con mariachi, bolero, pop, hasta temas de otros artistas, tengo un repertorio bastante versátil y cuando la gente va por primera vez lo descubre, un ejemplo es ahora que vaya a Chihuahua que va hacer un evento totalmente navideño, nada de ópera, entonces cuando descubren estas otras facetas mías, y veo el rostro de los asistentes llenos de alegría, diversión y que están disfrutando la función eso es algo maravilloso para mi carrera y por supuesto como persona”.

MAYORES DESAFÍOS

“Como mujer el ser mamá a los 40 años ya que nacieron mis hijos gemelos (Brando y Lyuma), fue una etapa muy completa y maravillosa a la vez, el poner en segundo lugar mi carrera para darle la prioridad a mis hijos porque fue algo que sentí desde el fondo de mi corazón, y a la vez tratar de encontrar el equilibrio para ser la mejor madre; y hablando artísticamente el mantenerme vocalmente y siempre en continua superación, búsqueda, crecimiento, adaptarme al mundo e incluso ahora a la era tecnológica, seguir evolucionando en todos los aspectos de mi vida”.

UN DÍA PERFECTO EN LA VIDA DE FILIPPA

“Levantarme con mis hijos, que me despiertan, me besan, me quieren ahí con ellos para desayunar, mi esposo nos alcanza, cambiarnos, hacer un paseo en bicicleta, o por la playa porque todo mundo sabe que es mi pasión, de ahí hacer una actividad juntos, un juego, comer algo que preparemos en familia, y me gustaría terminar el día con un concierto, donde también se suban mis hijos arriba del escenario, como es lo que pasará este 20 de diciembre en Chihuahua, terminar así con mi esposo en la producción, ese sería un día perfecto para mí”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

MEXICANO LE ROBA EL CORAZÓN

La cantautora está casada con el mexicano Brando Lomelí desde el 2008: “Me conquistó con sus valores, su amor a Dios, el romance, esas bellas serenatas, su caballerosidad, su forma de ser a la antigua, pero de forma respetuosa, abarcando todo el rol de hombre en la vida de una mujer, completando la fidelidad que yo tenía, curando mis traumas, miedos, fobias y finalmente regalándome ese amor puro en el cual yo ya no creía, él logró con mucha sabiduría, amor, y paciencia abrazarme en este giro completo de la palabra con todo, ya que tiene que ver mucho con mi carrera, ya que es mi mánager, por lo cual viajamos juntos, me protege y se encarga de mí”, finalizó la entrevista Filippa Giordano.