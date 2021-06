La Miss Universo, Andrea Meza visitará Ciudad Juárez

En entrevista para medios mexicanos ya como Miss Universo, durante el programa de Javier Poza, Andrea Meza, dijo que el primer viaje que realice como la mujer más bella del mundo, está programado para México y en específico Ciudad Juárez, donde visitará el Instituto de las Mujeres en el que ha trabajado muy de cerca desde hace varios meses; asimismo –dijo- busca nuevos proyectos con asociaciones que apoyen a mujeres latinas, por ello estuvo en el consulado mexicano.

Durante su estancia en el consulado twitteó “Me lleno de alegría estar rodeada de tantos paisanos hoy en mi visita al Consulado General de México NY. Por un momento sentí estar en mi tierra. Gracias por el recibimiento y les comparto que hoy obtuve mi Matrícula Consular como residente viviendo en Nueva York. Este documento nos identifica como mexicanos residiendo en el extranjero”.

En la primera entrevista a medios mexicanos ya como Miss Universo 2021, Andrea Meza comentó en el programa de Javier Poza acerca de los estándares de belleza y como han cambiado con el paso del tiempo.

“Queremos buscar la perfección en los demás, pero no es así, esta es una de mis labores más importantes, darle a la gente a conocer que soy una persona normal, una mujer mexicana, de una familia tradicional, me he equivocado pero también me he levantado y eso me gusta transmitir en mis redes, que tengo mis amigos, mi novio, mi familia que disfruto mis tiempos libres”, expresó la chihuahuense quien también dijo: “Tenemos el concepto equivocado de Miss Universo”.

En sus discursos, Andrea destaca que no busca que la vean como una mujer perfecta ni como una muñeca con el cabello perfecto y las uñas listas “No soy perfecta ni inalcanzable” agregó.

En referencia a su postura sobre las cirugías plásticas se manifestó a favor de ellas si esto hace sentir mejor a la mujer; “cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, es una decisión personal”.

