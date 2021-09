Miguel Aguirre continúa con su gira y shows en Chihuahua

Uno de los comediantes que siempre se ha mantenido activo tanto en centros de diversión como en televisión es el “Divo de la Comedia”, el chihuahuense Miguel Aguirre, y con sus imitaciones de infinidad de artistas que tiene en su repertorio hace de sus show unas horas de gran diversión para los presentes, quienes aplauden al famoso por hacerlos pasar unos momentos de gran alegría y llenos de risa; y hoy platica sobre sus proyectos que tienen en puerta y a futuro.

“Tengo en puerta dos grabaciones más en la Ciudad de México, después de realizar unos programas de ‘Esta historia me suena’ y shows, que ahorita gracias a Dios ya se abrió más el camino para continuar trabajando, el semáforo nos ha permitido avanzar y proseguir con algunos trabajos que se habían quedado truncados, no todos, pero sí hay más movimiento que antes”, informó.

Foto: Instagram @miguelaguirreshow

Asimismo, dijo que regresa a una gira que tenía pendiente y se presenta de nuevo en esta capital hasta noviembre, por otra parte dio a conocer que tiene un evento en el 15 de octubre en Camargo para recaudar fondos en beneficio del Cuerpo de Bomberos de esa localidad, también el día primero estará en las fiestas de Morieleño, prosiguiendo en Guadalajara y Guanajuato, entre lugares más.

El chihuahuense les manda un mensaje a sus seguidores y fans: “Un agradecimiento enorme porque a pesar de que estamos picando piedra y dándonos a conocer en otros lados, cuando me presento aquí la gente sigue yendo, mi trabajo continúa gustando y muchas muchas gracias, no me alcanza para agradecer el cariño de mi gente de Chihuahua, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero gracias a Dios donde quiera que voy me reciben muy bien”.

Frase: “El público no sabe a veces todo el sacrificio que hay detrás cuando uno se presenta en un escenario, hay desveladas, descuidamos a la familia, mal comemos, entonces hay que apoyar el talento local”.