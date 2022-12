Obtiene Kathia Deister placa de plata de YouTube tras rebasar los 100 mil suscriptores

Una de las influencers de Chihuahua capital que inició en enero del presente año es Kathia Deister, joven de 22 años, quien terminó su carrera Licenciatura en Publicidad de Relaciones Públicas en la Universidad de Durango, y da clases de Inglés por hobby, se encuentra de fiesta por recibir su placa del sitio web de YouTube que reconoce la cantidad de 100 mil suscriptores en su canal, donde actualmente cuenta con 490 mil y su siguiente meta es llegar al millón, informando que su contenido que sube a sus plataformas se trata de reflexiones, valores, juegos, entretenimiento y comedia.

También maneja TikTok donde suma casi 600 mil seguidores y en Instagram 42 mil, estando registrada como oficialkathiadeister, su introducción a este mundo de las redes sociales se debe, informó, a que le gusta mucho la actuación: “A mí me buscaron otros influencers, Exi Sosa y Javier Márquez, para hacer este tipo de videos, porque hago teatro musical, y dije claro que sí le entro, actualmente son mis mejores amigos en todo esto que estoy llevando a cabo.

Ante este logro se le cuestionó si es factible vivir nada más de las redes sociales o tener otra opción, en caso de no funcionar el sueño o meta de ser un influencer: “Siempre hay que tener un plan B, la carrera universitaria es básica, creo que han tenido suerte las personas que no tienen una carrera y por supuesto que es respetable su decisión, pero en lo personal es dedicarse primero a tener un título y luego enfocarse al internet, donde yo invierto casi todo el día, claro que divido mi tiempo, pero sí me absorbe el mayor tiempo”, indicó.

QUÉ SIGNIFICA LLEGAR A LOS 100 MIL SUSCRIPTORES

“Inicié con mis videos y empezaron a despegar, ya que antes aparecía en las grabaciones de mis amigos, ahora con este logro, mi primera placa de plata por los 100 mil suscriptores empiezo a generar ganancias económicas por los millones de las vistas de mis videoclips, ahora voy por mi segundo reconocimiento el cual se otorga al tener registrados 1 millón de personas, por el momento ahora con mis ‘short’ mensualmente me llega mi pago, por citar un ejemplo, por cada video que llega al millón de reproducciones se recibe alrededor de 800 o 900 dólares, tengo como 4 que ya pasan cada uno el millón, esto por 100 mil suscriptores, al llegar al millón aumenta el pago por cada video, entre más personas se suscriban más ganancias.

“Y es YouTube la plataforma que paga más por la creación de ‘short’ para entretenimiento, el cual tiene que tener una duración menos de un minuto, también se compensan los que sobrepasan ese tiempo, pero ya son considerados videos, sin embargo hay que estar uno constante en la página; si la persona desea vivir de ello, nada más con el material que tiene arriba de su canal y ya no desea subir, claro que se puede, aunque es posible que en algún momento deje de llegar ese dinero al no subir contenido, por eso siempre es bueno tener un plan B; y realmente la que genera más dinero es YouTube, ya que TikTok no paga, es presencia y darte a conocer”, expresó la influencer.

SUS FANS, LAS NIÑAS Y NIÑOS

Son miles de fans que tiene Kathia en cada una de sus redes sociales desde niños a adultos, indicando que el rango de edad que más la siguen son de 5 a 13 años, “cuando salgo al centro ya muchos me identifican, me piden fotos, autógrafos, me dicen ‘ah ustedes son los de YouTube, o los que hacen novela’, así nos reconocen, y eso me da una gran satisfacción porque me gusta actuar, me gustan las cámaras, y la verdad lo veo como hobby también, por lo cual estoy agradecida por el apoyo que me dan cada uno de mis seguidores”, informó.

ARRIÉSGATE

“Las personas que deseen ser influencer que se arriesguen más que nada, que no les importe el qué dirán, nadie es profeta en su tierra, nos ha tocado gente que se ríe de nosotros porque nos piden fotos, y es totalmente válido, no puedes decirle a esa persona que no se reías de uno, la gente es libre de hacer prácticamente lo que quiera, así que si quieres arriesgarte hazlo, si te pega bien, sino no pasada nada, yo los comentarios negativos que recibo en mis redes me causan risa, ya que pueden escribir lo que quieran, y pues no estoy obligada a caerle bien a cada persona, a veces hasta contesto y les digo que tienen razón, pues lo tomo como lo que son: comentarios”, finalizó Kathia.

DATO:

Gracias a la cantidad seguidores con los que cuenta inició a generar ganancias económicas, entre más personas se den de alta y reproduzcan sus videos más ingresos se obtienen