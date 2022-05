Kate del Castillo reaparece en Nueva York y su rostro causa revuelo

“Irreconocible” es el adjetivo que muchos internautas en redes sociales han utilizado para calificar una fotografía de Kate del Castillo, que está dando de qué hablar en internet, misma que causó revuelo por su aspecto físico durante su reaparición en una presentación en Nueva York.

Y es que, tras un largo tiempo de estar alejada del ojo público, la también productora volvió a aparecer ante las cámaras para unirse a un importante evento de Telemundo, el cual se llevó a cabo el pasado 16 de mayo, en donde la cadena televisiva presentó sus adelantos de 2022 y 2023.

Al evento acudieron de celebridades y grandes personalidades y, de acuerdo con algunos medios de comunicación, la actriz dio la presentación de la tercera temporada de la serie “La Reina del Sur”, producción en la cual ella participa.

Durante su paso por la alfombra roja, la actriz de 49 años posó para las cámaras junto a guapas colegas suyas como: Jacky Bracamontes y Adamari López, entre otras, luciendo un atuendo un atuendo negro y unas botas altas de charol.

No obstante, la emoción de ver a la actriz nuevamente, después de una gran ausencia, no fue lo que llamó la atención, ya que los cibernautas notaron algo extraño en su apariencia, asegurando que su rostro no parece el mismo, por lo que incluso, se cuestionaron si del Castillo fue sometida a alguna cirugía estética.

Los rumores comenzaron luego de que la también actriz y presentadora Adamari López publicara en su cuenta oficial de Instagram, una imagenen la que sale acompañada de Kate, por medio de una post en el que se puede leer la leyenda: “Noche mágica desde #NewYork”.

Fue ahí, donde rápidamente la publicación se llenó de comentarios negativos hacia el aspecto de del Castillo, pues muchas de los mensajes hicieron notoria la intriga de los usuarios por el actual rostro de la actriz, el cual afirman, no se ve bien.

“Kate del Castillo no la reconocía”, “Pero Kate parece otra persona”, “Dios, qué diferente se ve”, “el tiempo sí pasa” y “no la reconocí”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la fotografía.

