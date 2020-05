Pipe Bueno trae su niño “torta”

El hombre más feliz del planeta se declaró Pipe Bueno al compartir con Gossip su próxima paternidad junto a su pareja, la influencer y cantante Luisa Fernanda W, entre otros temas.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Solamente los que son padres entienden lo que siento, me habían dicho que cuando fuera papá iba a estrenar el corazón, que conocería el amor verdadero, pero no es la tercera parte de lo que sentí al recibir la noticia, cuando vi la ecografía y escuché latir su corazón por primera vez, es algo maravilloso que no puedo describir”, comentó emocionado.

En circunstancias normales, Pipe estaría viajando dando conciertos, pero el encierro le cayó del cielo, “es una gran bendición poder estar con Luisa, con el bebé, en este momento escucha nuestras voces todo el día”, dijo agradeciendo a Dios.

Pero la carrera sigue y el cantautor colombiano se concentra en darle nuevas canciones a su público, así que está preparando una ranchera muy bonita, un dueto con Luisa y otro con el reguetonero puertorriqueño Kenai, que escribieron con el productor Tezzel.

“Esta canción va a tener un proyecto social increíble, vamos a apoyar a las menores embarazadas de familias vulnerables, va a ser algo muy bonito”, añadió.

Pipe se ha metido en la cabeza apoyar diferentes campañas para ayudar a la gente que vive al día, que no tiene recursos.

“Queremos ayudar a 1 mil 200 personas de Medellín y Bogotá, ya llevamos 600 familias a las que hemos ayudado y seguimos trabajando”.

“Serenata” nació con mariachi, pero la adaptaron a urbano para hacerla más bailable, más divertida, aprovechando que Luisa canta ese género, pero para guardar un poquito la esencia tiene una parte con acordeón.

Mientras Pipe trata de ser productivo en casa, ayudando a lavar platos y mantenerla organizada, también graba canciones, descubrió que se pueden tener buenas capturas con el celular y sigue trabajando con las letras nuevas.

Los planes del caleño de mudarse a México este primer semestre se vieron interrumpidos, pero espera muy pronto retomarlos.

“Estamos contentos de disfrutar en casa el embarazo. Luisa y yo amamos ese país, en menos de lo que canta un gallo estamos por allá, vamos a llevar al bebé a conocer México, esperamos salir de esto muy pronto para seguir trabajando, visitarlos y mostrarles más música”.

Te recomendamos:

Ráfagas --Ahora a rescatar al turismo --Envía alcaldesa duro mensaje --Piden a SS seriedad en estadísticas Local Debacle en gasolineras; bajan las ventas un 64%