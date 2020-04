Reacuerdan a The Beatles

Revive los éxitos del Cuarteto de Liverpool en el concierto “De lo clásico a los Beatles”, con el Cuarteto Clásico de Ciudad Juárez, hoy a las 19:30 horas, dentro del programa de actividades virtuales #CulturaEnCasa.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Siente la nostalgia de escuchar melodías como “All you need is love”, “Eleanor Rigby”, “Here comes the sun”, “Hey Jude”, “I want to hold your hand”, “Let it be”, “Oh! Darling”, “Something”, “Yellow submarine” o “Yesterday”.

Con arreglos del Cuarteto Clásico, que nuevamente se presenta esta semana, integrado por Roberto Prieto (flauta), María Valentinova (violín), Sadot Soria (viola) y Margarita Vargas (chelo).

El programa se completa con el taller de fomento a la lectura para la primera infancia “Acaríñame”, episodio 5, a las 10:00 horas; a las 11:00, “Poesía para viajar”, serie documental “Nuevas perspectivas del corrido: migración”, episodio 1, por Javier Payán; y a las 18:00, clase maestra vía Zoom “Estrategias alternativas para proyectos culturales”, por Swald Huerta.

Te recomendamos:

Ráfagas --Que Chihuahua no se sale de pacto fiscal --Regresa Julián LeBarón --Causa revuelo nueva multa

Local Felicita López-Gatell a Chihuahua por acciones contra el Covid-19