Teo González Sufre, como todos, pero sale adelante

Al mal tiempo buena cara, es la máxima que rige la vida de Teo González, quien se autodefine como un tipo muy optimista, creyente y agradecido, así lo dijo a Gossip en entrevista.

“Para empezar soy un hombre de fe, creo en Dios, me arropo mucho con él. Sufro igual que todos, me duele la panza, me duele cuando se muere un ser querido, los problemas me angustian, pero procuro salir de ellos”, señaló.

Y es que para el comediante de la cola de caballo, más que problemas, existen situaciones por resolver, “mi papá (QEPD) me decía: si tu mal tiene remedio pa’ qué te apuras y si no tiene remedio, pa’ qué te apuras. No está en tus manos, el Jefe es el que va a decidir cómo y por qué pasan las cosas”.

Así que procura sonreír siempre, “imagínate, me dedico a hacer reír a las personas y que fuera un agrio como ser humano, es una ambivalencia muy rara. Sí hay gente así, que se dedica a hacer reír y son medio agrios, enojones. Yo no, mi estado natural es de buen humor. Igual me enojo con las cosas que no me gustan y me desagradan, pero no me quedo ahí clavado. Mi idea de la vida es estar del otro lado, sonriendo, alegre”, afirmó.

Teo se confiesa católico, apostólico y mexicano (que no romano) y acostumbra ofrecer a Dios su trabajo y darle gracias al terminar.

“Dios me ha regalado muchos testimonios, a veces me han preguntado y los he compartido”, dijo refiriéndose a uno que circuló por YouTube hace algunos años.

“Mucha gente me ha dicho que gracias a eso han sentido alegría en su corazón y pienso que no soy yo, es Dios que nos utiliza como medio, o puente, para llegar a otras personas. Nunca fue hecho con intención de transmitir o evangelizar, pero si así fue qué padre, me siento contento por eso. Todos los días Dios me regala la vida, así de fácil”, apuntó.

Además de lazos familiares, un cariño muy grande une a Teo con Chihuahua, de hecho aquí nació el eslogan de “El Comediante Consentido”, que le puso el productor Román Ibarra, haciendo un juego de palabras con la idea de que es un consentido del público y que su show tiene sentido.

“Los quiero mucho, les agradezco toda la vida lo que han hecho por mí, su respuesta, su cariño, su amor, su entrega, siempre que llego a Chihuahua me siento en mi casa, a pesar de que estoy tan lejos de ella, tengo muy buenos amigos”.

