Ve Georgina inequidad "tras bambalinas"

Cercanos al Día Internacional de la Mujer, Gossip conversó con la dramaturga, directora y actriz chihuahuense Georgina Ayub, maestra de Artes Visuales e Historia de México en el Instituto La Salle, donde actualmente prepara “Estrellas, el Musical De La Salle”, para subir a escena el 28 de abril en el Teatro de los Héroes, celebrando 60 años de lasallismo en Chihuahua.

¿Qué significa ser mujer en tu profesión?

Ser mujer es un reto constante. En el ámbito profesional tengo la fortuna de contar con compañeros que reconocen nuestro valor y que luchan al igual que nosotras por la equidad.

¿Te has sentido discriminada en tu trabajo por ser mujer?

Pese a lo anterior, sí he sido discriminada en varias ocasiones por el hecho de ser mujer. Lamentablemente algunos hombres no conciben la idea de que una mujer pueda tener un cargo más alto, saber más o estar mejor preparada. No comprenden que no se trata de una competencia de género. Mi profesión implica trabajo en equipo y no todos están dispuestos a realizarlo.

¿Ha cambiado algo en favor de la equidad? ¿Cómo lo percibes?

Hay mayor apertura, se habla del tema, hay dependencias y departamentos especializados, pero vamos a un paso muy lento. Como maestra y como madre intento poner un granito de arena y cambiar percepciones y contextos heredados.

¿Qué mujeres te han inspirado?

Sin lugar a dudas Bertha Hiriart y Maribel Carrasco, son dos grandes dramaturgas, fuentes de inspiración en mi trabajo. La fuerza de sus palabras, sus temas y su obra me motivan día a día a seguir dando lo mejor de mí. Ambas hacen teatro infantil muy inteligente y de denuncia.

¿Qué propones para abrir caminos a la equidad de género en tu ámbito profesional?

La unión, el apoyo, dejar de tener miedo de dar nuestra opinión o de participar sólo porque los espacios no se abren para nosotros. Eso es fundamental, seguir activas, creando, participando y apoyándonos. Intentar dejar de repetir patrones o estándares.

