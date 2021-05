Agenda 2021: ¿Financiamiento o subsidio?

El Heraldo de Chihuahua

El estado de Chihuahua lidera la producción agrícola del país en siete cultivos que son nuez, manzana, cebolla, avena forrajera y de grano, algodón hueso y alfalfa, de acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2020, con datos del año previo y es elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Además, la entidad ha alcanzado un importante posicionamiento en la producción de chile verde y durazno, que la sitúan en segundo lugar nacional y tercero en el cultivo de sandía.

Asimismo, figura entre los diez estados con mayor producción de frijol (5º lugar); maíz grano, melón, sorgo forrajero (6º sitio); maíz forrajero, trigo grano y uva industrial (7ª posición), así como en el noveno lugar de papa y décimo de soya.

Mientras que en el subsector pecuario, Chihuahua es el cuarto estado productor de leche de bovino y de caprino, y noveno en carne de canal de ganado bovino, que en su mayoría se exporta.

Un mapa productivo que ha cambiado en las últimas dos décadas, afectado particularmente por efectos de la severa sequía y la cada vez menor disponibilidad de pozos de agua, de ahí que los requerimientos del sector agropecuario son múltiples y responder a esas necesidades debiera ocupar un importante lugar en la agenda de trabajo del próximo(a) gobernador(a). ¿Qué opinan los candidatos, al respecto?





Optaría por financiamiento y apoyos con garantías: María Eugenia Campos

Para la candidata del PAN-PRD es muy importante analizar necesidades y demandas que tiene cada región en cada temporada. “Sabemos que en algunos lugares del estado la siembra es de temporal y las condiciones climáticas de Chihuahua son adversas en algunos años; en esos casos se deben buscar subsidios o apoyos en especie como semilla y maquinaria, entre otros”.

Sin embargo, puntualizó la aspirante a la gubernatura, también existen productores que buscan el apoyo para tecnificar sus tierras, sus cultivos, que también requieren ser contemplados en el soporte gubernamental.

“Por poner un ejemplo y que también es necesario apoyar e impulsar desde el gobierno, a través de programas de financiamiento y apoyos con garantías que les funcionen para lograr más y mejor producción. En definitiva ambos esquemas deben ser considerados, tomando en cuenta la condición de cada productor”.





Con determinación política, se diseña según el caso: Alejandro Díaz

“Considerar que todo debe ser blanco o todo negro, es perder de vista lo que nos ha beneficiado y lo que nos ha dañado. En algunos casos, o programas, se requiere el subsidio, como en el caso de la incorporación de residuos de cosecha y también lo relacionado con la cultura del uso eficiente del agua”, expuso el aspirante de Fuerza por México.

En lo referente al riego por goteo con cintilla y microaspersión, entre otros programas, el financiamiento es una buena alternativa. Recordemos que somos tan fuertes, como el más débil de los eslabones, destacó.

“Así es que, con inteligencia sensibilidad y determinación política vamos a apoyar al campo, la ganadería, a los pequeños y medianos productores, a los emprendedores agroindustriales, a nuestros bosques para asegurar el agua y a los piscicultores. Hay que rediseñar las acciones de fortalecimiento de nuestro sector primario”.





Un equilibrio entre ambas alternativas: Juan Carlos Loera

En la óptica del candidato de Morena-Panal-PT, el campo es un sector estratégico para la economía chihuahuense, pues su crecimiento está tasado por encima de la media nacional de crecimiento económico.

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, refirió, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tienen asignados recursos para impulsar el campo y se aprovecharán.

“Nuestra propuesta es buscar un equilibrio entre ambas alternativas. Hay un conjunto de productores que definitivamente necesitan del apoyo del gobierno para, mediante subsidios, mantener y mejorar sus condiciones productivas. “Los apoyos a través de los subsidios son, además, necesarios para esos productores ante contingencias de origen natural como la sequía, o situaciones sociales que generan inseguridad, expulsión de la población del campo a la ciudad o hacia Estados Unidos”.

Otros productores, por lo contrario, –señaló— requieren más bien del impulso de proyectos de financiamiento, que les permitan incrementar su inversión y productividad; por ejemplo, mediante la tecnificación de sus sistemas productivos para aumentar su competitividad.

“Para mi gobierno es fundamental continuar y extender los programas de apoyo al campo por parte del gobierno federal para lograr la autosuficiencia en alimentos básicos. Con esa finalidad, quiero dejar claro mi compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida de los jornaleros y sus familias, con acciones diferenciadas, como la capacitación para el productor de autoconsumo, subsidios para los pequeños productores de alimentos y financiamiento para productores más consolidados”.





Se deben manejar los dos esquemas con reglas muy claras: Graciela Ortiz

“Yo creo que son las dos cosas. Subsidio en el caso de los pequeños productores que requieren el apoyo, como fondo perdido para lo que siembra y la atención del ganado.

“Y el financiamiento para los grandes productores del estado, que son la inmensa mayoría y que generan un ingreso de más de 55 mil millones de pesos al año”.

La abanderada del PRI a la gubernatura indicó que se tienen que manejar los dos esquemas, ya que el financiamiento es primordial para que los grandes productores puedan atender el tema hacia un mejor desarrollo de sus actividades en equipamiento, semillas y seguros.

“Deben de ser los dos –reiteró— y que deben de ser muy claras las reglas de operación del subsidio para que se entregue verdaderamente a quien lo necesite y no sean entregados de manera indiscriminada. Igual con el financiamiento que sea para aquellos que estén planteando crecer, aumentar la producción y equiparse”.





Necesitamos más créditos para los productores: Luis Carlos Arrieta

Para el aspirante del PES se requiere conseguir créditos para los productores y los proyectos para el campo para que sea un conjunto de beneficios encaminado al sector agropecuario.

“No podemos restringirlo a un solo proyecto, necesita ser un producto integrado para que sea más productivo y atractivo el trabajo del campo”.

Abundó que el financiamiento es una herramienta que permite hacer crecer y mejorar las condiciones del campo, por los tiempos de sequía que han azotado al estado y que han dejado a gran parte de los productores en situaciones muy comprometidas.

También el apoyo al campo es fundamental porque en Chihuahua las actividades principales están vinculadas a él, por eso los gobernadores deben de voltear a ver las condiciones en las que se encuentran los compañeros y generar mecanismos que faciliten su labor.





No más paliativos para la foto, sino apoyos etiquetados: Brenda Ríos

“Hoy más que nunca, el tema del campo y la inversión para su rescate y su auge debe ser prioridad para las administraciones públicas de todos los niveles, sin importar colores partidistas. El campo es la parte esencial de la propia vida, pues ahí obtenemos el sustento diario como seres humanos”, subrayó la abanderada del Partido Verde Ecologista de México.

Hasta hoy, agregó, han pasado gobiernos que sólo ofrecen “paliativos para la foto”, sin impacto verdadero, con miles de personas obligadas a emigrar por cuestiones de supervivencia. Es necesario voltear a ver al campo y emprender acciones ¡pero ya!

“Como una apasionada de los temas de sustentabilidad, medio ambiente y recursos naturales, conocedora del campo y sus necesidades, sé que no todos los casos son iguales, existen productores con necesidades muy específicas: hay quienes necesitan más apoyo en recurso económico, otros en maquinaria, unos más en agilización de trámites, así de variopinto son nuestros agricultores.

“Propongo la creación de una base estatal de datos con las especificaciones y los estudios socioeconómicos con el fin de conocer quiénes cuentan y con qué, cuáles son sus necesidades específicas”, apuntó al enmarcarlo como el punto de partida.





Se requiere inversión y dejar de dar dádivas: Alfredo Lozoya

“Definitivamente se necesita inversión, la gente del campo ya no quiere que le regalen nada, yo me he encontrado con un campo muy comprometido con el ecosistema y los campesinos y agricultores ya no quieren nada regalado”.

El candidato de Movimiento Ciudadano advirtió que “vamos a coinvertir y a financiar los sistemas de riego que tanta falta hacen porque estoy seguro que ésta será la solución número uno para el problema del agua que está muy escasa en el estado de Chihuahua y más después de lo que pasó en el 2020”.

Consideró en este sentido, estar totalmente seguro de que será la tecnificación la que podrá brindar la mayor productividad para el campo chihuahuense.





Un plan de trabajo estructurado: María Eugenia Baeza

La aspirante del partido Redes Sociales Progresistas consideró que el financiamiento, acompañado del correcto seguimiento de los programas y de un plan de trabajo estructurado, es la mejor opción, que seguir dando cargas fiscales al estado.





***





Numeralia del campo:

*Alfalfa verde: 8 millones 116,222 toneladas de las 34 millones 705,759 del total nacional

*Algodón hueso 605,782 toneladas de las 916,984 del total nacional. México es el noveno productor mundial

*Avena forrajera: 2 millones 954,073 toneladas de las 10’485,608 del total nacional

*Avena grano 50,802 toneladas de las 100,672 del total nacional. México es el 29° productor mundial

*Cebolla 330,372 toneladas de 1 millón 487,102 del total nacional. México es el 12° productor mundial

*Manzana 624,696 toneladas de las 761,483 del total nacional. México es el 23° productor mundial

*Nuez 102,538 toneladas de las 171,368 del total nacional. México es el 5º productor mundial

*Chile verde: 682,085 toneladas de las 3 millones 238,245 del total nacional. México es el segundo productor mundial

*Durazno 23,788 toneladas de las 158,942 del total nacional. México es el 17° productor mundial

Con información de Adriana Saucedo y Paloma Sánchez

