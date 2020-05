Alza de contagios, por festejos del 10 de mayo

Para el infectólogo Jesús Ramírez López el alza de contagios por Covid-19 registrados el pasado 20 de mayo (109) y ayer (85) en Chihuahua coincide con los festejos y reuniones que se hicieron hace dos semanas por la celebración del Día de las Madres, es decir empiezan a registrarse los síntomas en decenas de ciudadanos, “recordemos que el 8 y 9 de mayo mucha gente andaba en la calle buscando el regalo para mamá, a la vuelta de dos semanas se elevaron los contagios”.

Además el especialista prevé que una vez reiniciadas ciertas actividades este primero de junio, se tendrá entre el 15 y 20 de junio otro repunte elevado de contagios y decesos por coronavirus, aunado a que se observan peatones por toda la ciudad sin la protección mínima como lo es el cubrebocas.





Foto: Archivo





“Mi opinión desde el punto de vista de qué tan seguro es (regresar a la nueva normalidad este 1 de junio) es muy poco seguro; mientras más número de personas contagiadas y más número de personas en la calle encuentres, más probabilidad es que en el próximo par de semanas aumente dramáticamente el número de contagios. Hablando exclusivamente de qué tan seguro es regresar a la calle, no es lo mejor definitivamente”, expresó en entrevista el infectólogo.

Asimismo dijo que es muy probable que el número de contagios se aumente en un par de semanas más, es decir, entre el 15 y 20 de junio; ahora bien desde el punto de vista de salud mental, refirió “no estoy tan seguro de que no lo sea, ya hay muchas personas que sufren de ansiedad y depresión, la situación es que es un problema con muchas aristas… desde el punto de vista económico ya hay muchas personas que no pueden soportar estar en casa, los negocios cierran, los ahorros que tenían las personas ya se acabaron, las más disciplinadas quizás otro par de meses, es difícil continuar el aislamiento”, apuntó.

Ramírez López, especialista en infectología y pediatría, expresó que no se puede saber si ahora mismo Chihuahua se encuentra en lo más alto de la curva de contagios y decesos por Covid-19, tal como lo han informado las autoridades de la Secretaría de Salud, pues asegura falta observar qué sucede entre la segunda y tercera semana de junio, una vez que el día primero se regresen a ciertas actividades dentro de la llamada “nueva normalidad”.

Al hablar de los 109 contagiados del miércoles y los 85 de ayer, el médico refirió “100 y 80 no necesariamente que significa que hubo 100 enfermos y 80 enfermos, significa que hubo 100 y 80 diagnósticos que no es lo mismo, no estoy tan seguro que estemos en la parte más alta de la curva… la única manera de saber cuándo es lo más alto es cuando volteemos a ver atrás, hoy por hoy no podemos decir que es lo más alto”.

Recordó finalmente que fue precisamente entre el 12 y 15 de mayo cuando también se registró una alza en contagios, aludiendo a las reuniones y festejos del 30 de abril, ahora al 21 de mayo se están viviendo los estragos de los convivios del 10 de mayo, por ello refiere que será entre el 15 y 20 de junio cuando se vuelvan a registrar aumentos en contagios y decesos por Covid-19.





