Capturan Bomberos serpientes de cascabel

Dos serpientes de cascabel que ponían en riesgo la integridad de los vecinos de diferentes fraccionamientos, fueron atrapadas por personal experto en manejo de fauna del H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad, quienes recomiendan a los ciudadanos no hacerles frente a este tipo de animales silvestres y reportarlos al 9-1-1 para evitar mordeduras o ataques.

Fue en días pasados cuando luego de haber sido reportadas a la mencionada línea de emergencia, los bomberos acudieron a dichos lugares, ubicados en las zonas aledañas a los cerros periféricos de la ciudad, después de que los propietarios se percataran de su presencia, posiblemente derivado de un fenómeno de desplazamiento natural de estas especies por las lluvias que se han presentado en los alrededores.



Además en diferentes redes sociales han aparecido publicaciones de animales, como venados, jabalíes o zarigüeyas que bajan de las zonas montañosas en busca de comida, los cuales deberán de igual manera ser reportados inmediatamente, para que sea la autoridad la encargada de regresarlos a su hábitat natural.



Recomendaciones de los bomberos ante la presencia de fauna silvestre:

Si encuentras animales silvestres dentro de tu propiedad o en un lugar público, no los ataques y retírate.

Reporta de inmediato el hecho al 9-1-1.

No utilices palos, piedras u otros objetos para amedrentarlos, retírate y pide ayuda.

No los alimentes, pues esto hará que regresen.

Si es posible, para evitar ataques, resguárdate dentro de la vivienda o del automóvil, mientras llega la ayuda.





