Apoya Adrián LeBarón demanda contra comercio negligente de armas en EU

-El activista señaló que el comercio, tráfico y distribución en el mercado negro de armas producidas en Estados Unidos, deriva en un grado de responsabilidad de la masacre en la que perdió la vida su hija, con artefactos y cartuchos adquiridos de forma ilegal.

“No les estoy echando la culpa, les doy un grado de responsabilidad y son responsables de la reparación de daños. Si encuentro un cartucho de una marca determinada, los hago responsables. Les vale madre, no tienen control de lo que fabrican, y están fabricando muerte”, afirmó Adrián LeBarón, al apoyar la demanda promovida por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard por daños a fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos.





Y acotó, “si no dejamos de hacer armas, vamos a seguirnos matando. Me da mucho gusto que Ebrard hizo la denuncia y ojalá prospere, porque les doy un grado de responsabilidad. Porque a mí me mataron mis hijos con armas que ellos fabricaron y tienen un grado de responsabilidad”, aseveró.

Adrián LeBarón explicó sobre la reparación de daños, que no ha fijado un monto específico sobre el caso de su familia, en la que el 4 de noviembre de 2019, asesinaron con proyectiles de armas de fuego a nueve miembros de su familia y resultaron seis heridos, siendo las víctimas niñas, niños y mujeres.

“Yo no sé qué piense Ebrard y si me incluya en esa demanda. No sé si tenía a mi hija y a mi familia en mente. Lo estoy viendo como algo generalizado. Antes de que lo hiciera Ebrard, nunca lo había considerado, y cada día me convenzo más de que ellos (los fabricantes de armas), tienen un grado de responsabilidad, y si con eso podemos ayudarle un poquito -al menos-. Estoy hablando de un rasguñito a ese sistema, creo que es una idea muy válida”, comentó.

El activista expresó su respaldo a la demanda, y equiparó el grado de responsabilidad con empresas ilegales reguladas, productoras de la sustancia fentanilo, que generó adicción en un sector de la población, y luego de su descontinuación, las personas afectadas, lo adquieren por vías ilícitas, en la calle; lo que calificó como un problema de irresponsabilidad, y no propiamente del gobierno.

Por otro lado, citó el caso de la industria tabaquera, ya fue demandada por la sociedad por 230 mil millones de dólares.

“Ahora, cada persona que tiene cáncer pulmonar y se comprueba que es por consecuencia del tabaco, se le apoya. Desde que se ganó esa demanda, las empresas tabacaleras, han modificado la forma de vender sus productos, y los que fueron afectados, se les ha dado un tipo de reparación de daño. Ese mismo ejemplo yo lo doy ahorita con los fabricantes de armas, que elaboran muchas armas y las venden, especialmente al crimen, en el mercado negro. Y fueron esas armas, con esos cartuchos, son los que mataron a mi hija. Estoy pidiendo una reparación de daño, por parte de los que vendieron las armas que mataron a mi hija. Porque creo que tiene un grado de responsabilidad el que fabricó las armas que se vendieron en el mercado negro”, manifestó LeBarón.

Así como le echo la culpa a López Obrador que él como presidente, debió haber prevenido la masacre de mi hija, como culpo al gobernador de Chihuahua y al fiscal, secretario de gobierno y autoridades de Sonora. Todos son responsables de la muerte de mi hija, y también a los que fabricaron esas armas; y van a tener que entender de alguna manera. Y si les duele lo que tienen que pagar como reparación de daños, a lo mejor ellos también le bajan a la producción de armas, y ya no las van a meter tanto al mercado negro. Porque ellos, indiscriminadamente han estado saturando los mercados negros de armas, y existe un grado de corresponsabilidad por parte de ellos.

La demanda de Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México y señaló situaciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, mismas que fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México.

Acompañado de un grupo de especialistas y legisladores, refirió que organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México, por lo que inició un proceso legal en Estados Unidos en contra de quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en México.

Argumentó que la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño al país, y compensen al “Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes, cuyo monto sería determinado en un juicio.

El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma.