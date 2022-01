Aumentan contagios y trastornos mentales en niños por repunte de Covid-19

La población infantil se ha visto severamente afectada por el último repunte de contagios de Covid-19 en el estado, pues no sólo aumentaron los casos infecciosos en menores de 12 años, sino también las hospitalizaciones, coincidieron especialistas chihuahuenses, aunque hasta el momento el sector público mantiene el número de niños hospitalizados como una cifra fantasma.

Expertos en materia de salud señalaron que además del aumento de contagios, los niños se enfrentan a trastornos mentales por el alto nivel de ansiedad ante el confinamiento, que ha derivado en bajo rendimiento escolar, conductas agresivas y depresión.

El neumólogo pediatra y director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, Luis Carlos Hinojos, explicó que hoy se muestra un incremento en infecciones y hospitalizaciones en menores de 12 años que llegan a presentar cuadros graves.

El especialista agregó que al ser transmisores, los niños mantienen con vida a la pandemia, por lo que consideró que la vacunación a menores de entre 5 y 11 años es la única forma de cortar la transmisión del virus.

A su vez, la psicóloga con Maestría en Desarrollo Infantil, Sicoterapia Breve, en Psicología Clínica y de la Salud, siconeuróloga, quien también es docente de la UACh y labora en Ulsa, Leila Azize Ruiz, afirmó que los niños presentan un bajo rendimiento escolar, "han presentado problemas para dormir, de alimentación, agresividad, llanto desmedido y miedo extremo a contagiarse en los salones de clase", apuntó la especialista.

Por su parte, el infectólogo pediatra y miembro del equipo TecSalud del ITESM Óscar Tamez señaló que la población infantil se encuentra vulnerable a la pandemia por no estar vacunada y su capacidad de contagiar puede perpetuar el ciclo de la pandemia.

El infectólogo pediatra agregó que aunque los adolescentes y niños habitualmente no se enferman de gravedad sí son capaces de contagiar. Es importante vacunar a esta población que sigue siendo vulnerable y que, además, puede perpetuar el ciclo de infección y pandemia.

El Dr. Luis Carlos Hinojos, a su vez, declaró que los niños siguen presentando cuadros por contagios con dolor de garganta, dolor de articulaciones y mal estado general, además los niños refieren que no tienen hambre, “los síntomas de un resfrío”, apuntó el experto.

Coincidió en que los niños también se ven afectados en la salud mental.

“Por el confinamiento y la falta de convivencia se ve una gran cantidad de niños con ansiedad, incluso depresión infantil, lo cual era muy raro en un inicio”, indicó al señalar que son las consecuencias psicosociales de la pandemia.

“El ver a sus papás enfermos, o verlos batallando económicamente ha generado ansiedad en los niños, entonces estamos teniendo unos cuadros importantes de salud mental”, puntualizó.

Refirió que el regreso a clases presenciales representa un riesgo por la movilidad, sin embargo y dependiendo del semáforo epidemiológico, es factible regresar haciéndose como se ha hecho de manera planeada. “El uso de medidores de oxígeno sería una de las acciones principales para disminuir la posibilidad de contagios, sin embargo está supeditado al semáforo”.

La Mtra. Leila Ruiz indicó que la pandemia ha derivado en que los niños presenten una baja autoestima e inseguridad, así como un pobre concepto de sí mismo, “los papás refieren que los niños se pelean fácilmente, no quieren salir de su cuarto y algo que aunque no es muy común ya se está presentando, es que los niños ya no quieren estar frente a la computadora”, afirmó la especialista, quien refirió este agotamiento está llevando a que los niños se depriman y requieran una terapia especializada.

Agregó que es de vital importancia que los maestros se capaciten para detectar cómo están los niños y así poder entenderlos, “y comprender que no van a regresar los mismos niños que tenían antes en las aulas”.

Enfatizó que esta pandemia paralela (de salud física y mental) es producto del aislamiento y la importancia del contacto social, “entonces debemos estar muy atentos de lo que se presenta y lo que va a seguirse presentando”.