Buscan a Alexa Fernanda, subió a un camión para ir a la escuela y no saben nada de ella

Desde el pasado martes 14 de marzo, Alexa abordó a las 6:00 horas de la mañana la ruta alimentadora Plan de Ayala en la calle 16 de septiembre, igual que hacía cada mañana para ir a la escuela Cbtis 158; desde ahí su familia no ha sabido nada más de ella.

Su madre, Cynthia Villezcas, declaró para este medio que el mismo 14 de marzo tuvo una conversación vía telefónica con la menor, aproximadamente a las 2:30 horas.

“En la tarde me contestó el teléfono, pero estaba muy nerviosa”, señaló la madre de Alexa, apuntando a que su hija le decía que estaba en el centro y que ya iba en camino a su casa.

Se escuchaba como si no estuviera en el centro y le empecé a cuestionar: ¿Fernanda dónde estás?, ella no sabía ni decirme dónde y de repente me apagaron el teléfono.

Así mismo, por la tarde del martes Cynthia habló con una compañera de la menor y esta le indicó que no habían visto a Alexa en la escuela, de igual manera, Cynthia acudió al Cbtis 158 el miércoles para hablar con los profesores y autoridades académicas, sin embargo se confirmó que nunca llegó a la escuela debido a que ahí se checa la entrada con huella digital.

Alexa Fernanda tiene 16 años de edad, su familia está en su búsqueda, de igual manera la FGE ya emitió una ficha para dar con su paradero.

La ficha de la FGE indica que que la menor ausente tiene como señas particulares acné en el rostro y un lunar en la espalda, de tez morena clara y complexión regular, además de medir 158 cm y pesar 50 kilogramos.

Iba ataviada la última vez que la vieron con una playera color blanco y franjas color gris con la leyenda del Cbtis 158, una pantalonera color azul claro, una chamarra negra y tenis de la marca Nike.

Ponen a disposición los siguientes números en caso de tener información que ayude a ubicar a la menor: de la comisión de búsqueda 6144293300, extensión 11243 y el 6144293300 extensión 1433, 14335 y 14283.