Buscan voluntarios para preparar Santuario de San Judas Tadeo antes de peregrinaciones

Como cada año el Santuario de San Judas Tadeo se prepara para recibir cientos de visitantes el día 28 de octubre, por lo que solicitan apoyo de los feligreses para preparar debidamente para una celebración digna, segura y limpia al santo.

Tan solo el año pasado recibieron cientos de peregrinos que caminaron cerca de 18 kilómetros, desde la puerta de Chihuahua hasta el templo, ubicado en el Ejido Tomás García, para vivir esta importante celebración religiosa, mientras que en años pasados pre pandemia se recibieron hasta 70 mil personas.

Esta tradición religiosa también se acostumbra la participación de ciudadanos que alimentan a los peregrinos, o bien ellos mismos se alimentan entre sí, en un ambiente de colaboración y armonía, este santo es uno de los más venerados por los creyentes.

Chihuahua Urgen donadores de sangre tipo O+ y plaquetas para la niña Romina Grisell

San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, fue uno de los apóstoles de Jesus, según las escrituras, señalado por este último para que de tener un problema complejo acudieron a él, por lo que se le nombra también como el Santo de las causas perdidas.

Por esto se invita a quien esté interesado a ayudar a preparar el emblemático templo para el festejo, puede llamar directamente al coordinador de servidores Juan Antonio Ochoa al 614 178 69 45 para que se te pueda anotar en un programa.

Entre las actividades que se necesitan son la desinfección del lugar, además del aseo de sanitarios y limpieza general, con lo que aseguran que la celebración se lleve a cabo de manera segura y limpia, evitando contagios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Puedes apoyar en las siguientes fechas: domingo 23 de octubre de las 8:00 am a las 6:00 pm, el jueves 27 de las 2:00 pm en adelante, el viernes 28 de las 8:00 am a las 8:00 pm, el sábado 29 de las 12:00 pm a las 7:00 pm y por último el domingo de las 8:00 am a las 6:00 pm.

Es importante recordar que puede ser en cualquiera de estos horarios el tiempo que tengas disponible, ya sea tu solo o bien en grupos de familia o amigos, lo importante es comunicarte con Juan Ochoa, también te puedes comunicar con él si deseas conocer los horarios de las mismas en estas mismas fechas.