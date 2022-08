Hortensia, mujer que fue raptada pudo reencontrarse con su familia en Ciudad Juárez

Feliz y tranquila, es como podrá regresar la señora Hortensia a Playa del Carmen después de ser raptada hace 45 años y hoy, poder reencontrarse con su familia aquí en Ciudad Juárez.

Llena de nostalgia, fue como la señora Hortensia recorrió algunas partes de la zona Centro, donde en su niñez, le tocó pedir dinero para sacar adelante a su madre y hermanos.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Uno de estos lugares fue la Misión de Guadalupe y la Plaza de Armas, donde pasaba los días pidiendo caridad o un taco de comida para sus más de 10 hermanos.

“Nos poníamos en el puente para cruzar al Paso, Texas y nos poníamos a pedir a los gringos, cuando la corriente del agua estaba bajita alzábamos un cono de cartón con un palo largo y pedíamos, el gringo desde arriba aventaba la moneda”, recordó durante el recorrido.

Mencionó que durante su niñez, siempre anduvo descalza junto con sus hermanos, buscando donde le regalaran ropa.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Ahora, la tristeza la invade aún más, ya que al regresar, se ha topado con la ausencia de su madre y de su padre, así como de algunos hermanos que perdieron la vida en manos del crimen organizado.

“Siento mucha tristeza porque desafortunadamente mi madre ya no vive y a mis hermanos los mataron por malvivientes”, expresó.

Hortensia, fue raptada por un hombre en la feria de San Lorenzo cuando ella tenía tan solo 12 años. El masculino, quien era mayor que ella, le prometió ayudarla para que ella pudiera tener una mejor vida, sin imaginar lo que la haría sufrir durante años.

“El sólo quería venderme, prostituirme. Me llevó para siempre, teniendo una vida violenta, muy violenta. Él hizo que perdiera a uno de mis hijos, cuando estaba embarazada me sumergió la cabeza en combustible y al ratito empecé a sentirme muy mal, duré tres días con mi niño muerto en la panza. Siempre me golpeaba, cuando no lograba conseguir dinero, él me arrodillaba y me empezaba a pegar, ni siquiera me daba de comer”, narró con profunda tristeza.

Ahora, se encuentra a lado de un buen hombre y rodeada de sus hijos, sin embargo, era importante para Hortensia conocer a su familia y regresar a Ciudad Juárez.

Finalmente, mencionó que buscará volver a Ciudad Juárez para regresar a ver al único hermano varón que le sobrevive, ya que con sus hermanas no tuvo una buena experiencia, sin embargo, estará disponible por sí ellas alguna vez quisiera tener algún tipo de comunicación con ella.