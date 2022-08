Cerrará FGE recepción de denuncias por Aras en noviembre

El abogado Mariano Cordero, invitó a los afectados por la empresa de inversiones Aras Investment Business Group, a que interpusieran su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, ya que a partir del 17 de noviembre del año en curso dejaran a recibir las mismas tras expirar el tiempo de vigencia del caso.

Explicó que a pocas semanas de que se cumpla el primer año en que la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, girara un oficio y suspendiera la operación de la empresa Aras, la Fiscalía General del Estado, acordó dejar de recibir denuncias en su contra a partir del 17 de noviembre, ya que se cumpliría el primer año y que a partir de ese tiempo terminan los derechos de las víctimas para exigir la reparación del daño y la aplicación de una pena por el delito de fraude y asociación delictuosa.

Comentó que es a partir de ese tiempo cuando la CNBV suspendió la actividad por violar las disposiciones del Articulo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, al no contar con autorización para hacer funciones de ente financiero, es que se marca como la fecha en que se formalizó el daño a las personas que invirtieron su patrimonio en esa empresa.

Por ese motivo solicitó a aquellas personas que no han interpuesto su debida denuncia ante la Fiscalía General, a que la presenten lo antes posible, ya que posteriormente sería más complicado y podrían quedar fuera de la reparación del daño que buscan acordar con el proceso penal que se celebre en contra de los involucrados.

Sobre el anuncio que hizo el abogado de la empresa Aras, Jorge Emilio Hernández, en el que aseguró que pagaran a todos a través del Instituto de Justicia Alternativa, el representante de varias de las víctimas, Mariano Cordero, consideró que es una buena propuesta, siempre y cuando tengan la capacidad y el recurso disponible para hacer el pago, de lo contario consideró que es una forma de perder el tiempo.

“Pretenden otras cosas, las intenciones son otras y que no acudan a tiempo, hago un llamado a todos los que no han presentado su querella que vayan a hacer valer su derecho para que después no se las admitan, porque es el criterio de la Fiscalía General del Estado, se toma esa fecha porque es cuando queda probada documentalmente cuando se suspenden operaciones, hay que apresurar el paso para que se reciban las querellas porque si no solo quedarían las alternativas civiles o mercantiles” compartió.

El abogado pidió a los abogados y a los mismos funcionarios de la empresa Aras, a que realizarán una reunión a través del Instituto de Justicia Administrativa o de forma extraoficial, ya que las victimas están en la mejor disposición de recuperar su dinero, pero solo podrán aceptar un acuerdo si tienen el recurso disponible para hacer una estrategia de pago, con garantías y no con más mentiras o promesas.

“Estamos abiertos al diálogo, si vienen con billetes podemos sentarnos, hacer una estrategia de pagos, con garantías ciertas, no con minas mentirosas o inmuebles que se adquirieron de las mismas víctimas, somos los primeros que quisiéramos que se arreglara esto sin necesidad de litigio, eso es obvio, no tenemos confianza y no les creemos, nosotros nos acercamos y retamos al abogado y funcionarios de Aras a que nos invitan a negociar de verdad” agregó.

Sobre la segunda “mega audiencia” que solicitó la Fiscalía General del Estado, el lunes pasado, el abogado, refirió que no ha sido notificado de alguna fecha que se haya acordado entre las partes, por lo que espera que durante estas próximas horas, se dé a conocer la próxima fecha para llevar una nueva causa penal en contra de los presunto responsables.

Al momento existen 314 víctimas que ya fueron consideradas en dos causas penales por los delitos de fraude y asociación delictuosa, y por lo cual se mantienen en prisión preventiva tres personas que son las probables responsables de haber ideado el plan para engañar a las personas para que invirtieran cientos de miles de pesos, con la promesa de incrementar su patrimonio.