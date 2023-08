Contrató JCAS despacho de abogados para defender el agua de las presas

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, dio a conocer que se contrató un despacho jurídico con el fin de defender el agua de las presas en el estado de Chihuahua.

Lo anterior, tras darse a conocer que el Consejo de la Cuenca del Río Conchos mantiene toda la intensión de que se proceda a la extracción de agua de las presas de Chihuahua.

Señaló que están seguros que el recurso va a proceder, porque en la decisión del Consejo fue bastante irregular, no hubo comunicación, no hubo quórum y no es facultad de ese consejo poder determinar una acción con esa.

Mata Carrasco rechazó tajantemente que las presas de Chihuahua estén recibiendo aguas internacionales, sino que se trata de aguas nacionales.

“Es una mentira que las presas del sistema del Río Conchos usen aguas internacionales; la Ley de Aguas Nacionales de 1992 es muy clara en donde dice que cualquier cuerpo de agua que se encuentre del territorio, pertenece a la nación”Enfatizó.

Añadió que el exhorto emitido por el despacho jurídico contratado, ya tuvo que ser recibido por la Comisión Nacional del Agua, pues según la Ley de Aguas Nacionales, es el Ejecutivo federal quien por medio de la Conagua administra ese recurso.

Cabe mencionar que el promedio de las presas del estado se encuentra actualmente a un 50 por ciento, por lo que en caso de persistir la falta de lluvias o que se extraiga el agua, quedaría comprometido el próximo ciclo agrícola.