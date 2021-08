Detectan 21 casos Delta del Covid-19 en el estado

El director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que se han detectado 21 casos de personas infectadas con la variable Delta del Covid-19 a nivel estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que esta variante, es mucho mas contagiosa que la original, por lo que exhortó a completar el esquema de vacunación.

De igual forma, el médico explicó que una sola dosis no protege en absoluto contra esta variante, mientras que el aplicarse el esquema completo puede hacer la diferencia.

Valenzuela Zorrilla hizo hincapié en que una vez que la persona acude a inocularse, debe continuar con medidas preventivas, pues no está exenta de un contagio.

En este sentido, agregó que se reitera la indicación de no acudir a lugares con muchas personas, e incluso no salir si no es necesario, ventilar espacios, usar el cubrebocas correctamente y lavarse las manos, también son medidas que ayudan a evitar la transmisión del SARS-COV2.