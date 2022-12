¿Te arden los ojos? Podría ser el dióxido de azufre del volcán Mauna Loa sobre Chihuahua

El volcán Mauna Loa entró en fase de erupción desde el pasado 27 de noviembre arrojando gran cantidad de magma , gases y ceniza. Sin embargo, el volcán activo más grande del mundo ubicado en Hawái no solo ha afectado a aquellas latitudes, si no que la expulsión de dióxido de azufre ya encendió las alertas en varios países incluido México.

Tras casi 40 años sin mucha actividad, el gigante hawaiano volvió a desperar. Según registros, fue en 1843 la primera vez que hizo erupción, Mauna Loa ha "enfurecido" en 33 ocasiones desde entonces. En 1984 fue la última vez que se tiene registro que aterrorizó a los habitantes con lava y cenizas.

Con el reciente despertar de Mauna Loa, la alerta se disparó en Hawái, pero también en el resto del mundo por la presencia de dióxido de azufre que abarca varias naciones.

Foto: Reuters

La nube de dióxido de azufre que alcanzará a México pasará por Chihuahua

Según datos del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus, la pluma de dióxido de azufre por la erupción del volcán Mauna Loa llegó a norteamérica desde el pasado 1 de diciembre, comenzando a cruzar Estados Unidos y México hacia el Océano Atlántico y Caribe.

De acuerdo con el análisis local hecho por la página Chihuahua Tiempo Severo, el tres de diciembre los índices del dióxido de azufre son han ido al alza en algunas regiones de Chihuahua.

De igual modo, en una animación compartida a través de su cuenta de Twitter, Copernicus mostró el pronóstico en el que se muestra el desplazamiento del gas por el territorio nacional.

The latest #CopernicusAtmosphere forecast shows significant concentrations of sulphur dioxide from the #MaunaLoa volcano crossing North America.



The plume transport is unlikely to have #AirQuality impacts.



Explore the latest SO2 forecast at: https://t.co/2dxKK4FKc9 pic.twitter.com/1Wjye2FUiH — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) December 2, 2022

¿Qué es el dióxido de azufre y que afectaciones a la salud trae?

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro,irritante y con un olor penetrante; su composición química lo hace lo doble de denso que el aire. De igual modo, al ser muy soluble en agua la reacción que provoca al entrar en contacto con ella es de convertirse en ácido sulfúrico.

En las sociedades industriales, la principal fuente de emisión del gas es por la combustión de productos derivados del petróleo así como la quema de carbón en las centrales eléctricas. Existen también fuentes naturales como los volcanes.

Foto: Reuters

Las afectaciones que puede traer a la salud en grandes cantidades que contmainen el aire son: dificultad para respirar, inflamación de vías respiratorias, irritación ocular, alteraciones psíquicas y en casos más graves paros cardíacos, colapso respiratorio y edema pulmonar. También se asocia su presencia a problemas de asma y bronquitis crónica.

Sin embargo, hay buenas noticias, científicos de Copernicus concluyeron tras un análisis de la situación, que es probable que la afectación del aire por la erupción del Mauna Loa sea muy pequeña.