Equipo equilibrado y con experiencia, coinciden partidos y empresarios

Francisco Sánchez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, indicó que el gabinete presentado por la gobernadora electa se ve una clara influencia del equipo que la acompañó en el gobierno municipal, por lo que lo señaló como “muy capitalino” al faltar representatividad de diferentes regiones del estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!





Foto: Cortesía | Congreso del Estado





“Ellos arrancan con un bono democrático que les dio la ciudadanía el pasado seis de junio. Hablarán por sus resultados, ya no podemos soportar un sexenio más de pretextos, de miradas hacia el pasado”, dijo.





Chihuahua Conoce aquí el gabinete de Maru Campos





Agregó que la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado estará “respaldando donde haya que respaldar”, así como exigiendo y revisando la actuación de los funcionarios que asumirán las secretarías.

Lo anterior luego de que María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa, presentara a quienes formarán parte de su gabinete en su administración, quienes estarán al frente de las secretarías estatales durante los próximos seis años.





Cortesía | PAN





Por su parte, Rocío Reza, dirigente de Acción Nacional en la entidad, indicó que con el gobierno de Campos Galván se da esperanza para la ciudadanía, por lo que dijo que vendrán buenos tiempos y sabrá dar resultados para todos los chihuahuenses.





Foto: Cortesía | PRI





Alejandro Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que el gabinete de la próxima gobernadora, María Eugenia Campos Galván, anunciado esta mañana, se encuentra equilibrado e integrado por personal capacitado que sabrá dar certidumbre a la ciudadanía.

El dirigente estatal del PRI externó que a algunos de quienes asumirán las dependencias de gobierno los conoce de manera personal desde hace años, mientras que al resto ve su preparación en sus trayectorias profesionales.

“La gobernadora decidió de manera correcta en relación a los perfiles que está planteando en el ejercicio de gobierno”, dijo.

Reconoció que Roberto Javier Fierro Duarte, a quien la gobernadora recomendará para fiscal general, es alguien que cuenta con la preparación en las áreas de reinserción social, conoce, sabe y tiene posibilidades de crecimiento.

Señaló que el gabinete lo integran mujeres talentosas, como Lilia Merodio, a quien explicó que ha sido gestora incansable desde el Senado, “tiene el mérito y el reconocimiento de la zona rural y puede dar un mensaje distinto al que se ha dado”, dijo.





Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua





Por su parte, Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, indicó que ninguno de los funcionarios se ve preocupado por la condición financiera en la que tomarán la administración, por lo que expresó que deberían de decirle a los chihuahuenses la estrategia para salvar al estado de la bancarrota.

“Si nos van a endeudar más o si todos ellos van a hacer trabajo social llegando a los puestos, y no cobrar nada, porque se requiere de quienes van a gobernar se amarren el cinturón y no cobren. El hecho de gobernar un estado es un honor y servirle a la sociedad chihuahuense sin cobrar. Ojalá que todos los funcionarios y la señora Campos nos den la sorpresa”, expresó.

Celebra iniciativa privada nombramiento de “Manque” Granados

Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, Canacintra Chihuahua como Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec) aplaudieron el nombramiento de María Angélica Granados Trespalacios como titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.









Francisco Santini, presidente del CCE Chihuahua, manifestó que revisando los perfiles de las personas y también las peticiones del sector productivo, que era poner a los individuos adecuados en el puesto adecuado, coincidieron en que es un gabinete muy bien preparado y con experiencia.

Varios de los integrantes -dijo- desde el ámbito municipal han demostrado que tienen la capacidad para tomar la responsabilidad que les da la gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván. En primer lugar puso como ejemplo a Granados Trespalacios, quien estuvo al frente de la Dirección de Economía del Municipio, y previamente se inmiscuyó en temas internacionales con ProMéxico.

Asimismo, destacó la experiencia de la próxima secretaria de Cultura y del secretario de Hacienda, quien hasta donde saben tendrá el soporte de un despacho y un consejo hacendario; de igual manera, externó que el próximo secretario de Salud es la persona adecuada por sus conocimientos.

“En esta mezcla de funcionarios tienen algo en común que es la experiencia y la capacidad. Creemos que no se va a estar improvisando ni inventando cosas nuevas y que es lo que merecemos los chihuahuenses”, expuso y abundó que lo que queda es revisar los resultados, exigir cuando no se cumpla y corregir el camino cuando no vaya en lo planeado.





Cortesía | Desec





Por su parte, Sergio Mendoza, presidente de Desec, refirió que es pronto para emitir juicios en relación con el gabinete anunciado por la gobernadora electa; sin embargo, en lo personal celebró la integración de María Angélica Granados y de Gilberto Loya, de quienes pudieron observar su desempeño en el gobierno municipal.

“Aunque algunas personas ya tienen experiencia. hay que verlos sentados en la silla y desempeñando puestos a nivel estatal porque el alcance de sus funciones es mucho mayor que las que tuvieron en el municipio”, expuso.

Mendoza indicó que Chihuahua es un estado muy grande, vasto y que les demandará a los funcionarios mucha energía, trabajo y disciplina, para ir rescatando la situación estatal que está tan “maltrecha” actualmente.

Desde su perspectiva, el nombramiento de Gilberto Loya en la Secretaría de Seguridad Pública es muy acertado; igual que con el de “Manque” en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

“En general creo que es un buen gabinete, pero hay que verlos ya en funciones y así poder emitir un juicio más precisó”, recalcó el empresario.





Foto: Cortesía





En tanto que el presidente de Canacintra Chihuahua, Antonio Valadez García, también reconoció el nombramiento de Granados Trespalacios, con quien han trabajado mientras se desempeñaba como funcionaria en la Dirección de Economía y como alcaldesa.

“Nos congratulamos de esta decisión. Sabemos que puede hacer mucho por el empresariado en Chihuahua y el fortalecimiento de nuestra economía”, expuso.

Valadez declaró que hay algunos integrantes del gabinete de Maru Campos a quienes no tiene el gusto de conocer personalmente, pero aseguró que estarán al pendiente de la labor de la administración, además de mantener comunicación con todo el equipo.

“De alguna manera la gobernadora entrante se apoyó en estas personas, seguramente serán de toda su confianza y les exigirá para que den buenos resultados”, abundó el representante del sector.