Estados Unidos falló en Afganistán: exembajador Eduardo Roldán

“Los últimos gobiernos apoyados por Estados Unidos fueron profundamente corruptos y aparte no había ni la voluntad psicológica para enfrentar a los talibanes, por tanto lo que estamos viendo es una tragedia masiva en contra del pueblo afgano, y Estados Unidos si erró en ese país, está abandonando a su talibana suerte, pero esto debe entenderse en un contexto más amplio”, dijo el embajador Eduardo Roldán.

Fue claro al señalar que para entender este problema es necesario comprender que estamos viviendo en un mundo convulso donde hay un cambio de normas, reglas, instituciones y valores, donde en el siglo XIX-XX el hegemón era Europa; hoy sigue siendo Estados Unidos, “pero todas las tendencias van a que Asia y concretamente China se conviertan en un nuevo hegemón”.

El entrevistado refirió que al actual situación en Afganistán “es el descenso lentamente de Estados Unidos como potencia porque la presencia de 20 años de Estados Unidos en Afganistán fue un total fracaso”, pero para entender esto, recordó que en 2001, cuando se da el atentado de las Torres Gemelas, el gobierno de George Bush, para legitimarse, ordenó invadir a Afganistán acusándolo de que estaba fomentando el terrorismo y de proteger a Osama Bin Laden, aunque destacó que ningún talibán, ni afgano participó en estos atentados, si no que fueron sauditas.

Quien fue embajador de México en Argelia, Libia, Mauritania y en Túnez declaró que a la fecha esta ha sido la guerra más larga; pero señaló que al igual que los británicos en el siglo XIX, y los rusos en los años 80, “durante 20 años se ha dado una ocupación militar de soldados estadounidenses que no lograron controlar ni al país ni a sus guerrillas, porque apoyaron a gobiernos corruptos”.

“Hoy por hoy, Afganistán es un estado fallido porque las instituciones no funcionan por toda esa corrupción que se ha dado en los líderes afganos que no lograron establecer un Estado de Derecho, y Afganistán es un Estado fallido porque además no hay una cohesión de todo el tejido social”, expuso.

Roldán indicó también que los últimos gobiernos apoyados por Estados Unidos fueron profundamente “corruptos” y que, aparte, no había ni la voluntad psicológica para enfrentar a los talibanes, por tanto lo que se está viendo es una tragedia masiva en contra del pueblo afgano.

Explicó que lo que ocurre en Afganistán es una turbulencia inestable, pero con raíces históricas que hay que entender. “Estamos viendo la culminación de una enorme tragedia social, política, económica y sobre todo humanitaria que se inicia desde mitad del siglo XIX porque las tropas británicas invadieron Afganistán, y llevamos estos siglos y no ha habido un desarrollo porque no le ha permitido a Afganistán ser Afganistán”, dijo.

En este sentido, se remontó cuando Inglaterra quería expandir su imperio que abarcaba de la India hasta casi China y ponerle una barrera a la Rusia zarista; sin embargo –apuntó- no se puede controlar militarmente a los afganos y ello dejó heridas a todas las tribus en las montañas, entre ellos los orígenes de los talibanes.

Y no fue hasta finales de la Primera Guerra Mundial que Afganistán se independizó de los británicos, por tanto, el embajador destacó que actualmente no es culpa solamente de Estados Unidos, sino muchos imperios que han pasado y no han logrado entender que cuando una nación quiere ser una nación, no se le ha dejado ser.

“Creo que Afganistán, propiamente dicho, no ha sido un país totalmente integrado, y además de todos estos periodos de turbulencia, llegó finalmente, apoyado por la Unión Soviética en 1978 el Partido Comunista Afgano, y el secretario general fue asesinado en 1979 con un golpe de Estado y en ese entonces cuando la Unión de República Soviética Socialista en esa época, hoy Rusia, invadió Afganistán con la idea de estabilizarlo como lo que quiso hacer Estados Unidos a partir de 2001, y no lo lograron, fueron Estados fallidos”, añadió dentro del contexto.

Comentó que la Unión Soviética se salió porque también fracasó su intervención, porque Estados Unidos apoyó a los talibanes, así como apoyó a Al Qaeda, pero después se le “voltean” los talibanes y el resultado es esto.

“Las mujeres van a sufrir en esta situación, aunque los talibanes dicen que han cambiado y aprendido de sus errores, cuando ellos estuvieron gobernando, pues no es cierto, no creo que así suceda. Indudablemente, esto va a generar inestabilidad en la región”, abundó al respecto.

Al ser abordado sobre la declaración de la premio nobel Malala Yousafzai, donde refirió que derivado de esta crisis humanitaria se retrocederán décadas y décadas, coincidió totalmente, argumentando que en el centro está el ser humano, y los más afectados son los seres humanos, los avances de la mujer, los derechos de la mujer.

“Perdió el ser humano porque se están perdiendo nuevamente los valores humanos, pero ¿quién ganó en esto? Sí hay un ganador que durante 20 años los gobiernos de Estados Unidos favorecieron a las grandes empresas del aparato política/militar/tecnológico/industrial productoras de armamento para reavivar la economía norteamericana que hicieron una economía de guerra. El avance tecnológico está ahí y es negocio de la guerra, ellos son los ganadores en el fondo, pero la humanidad en conjunto salimos perdiendo”.

En cuanto al proceso de repatriación de personal de embajada, manifestó que esto comenzó hace unos meses: España y Francia fueron sacando a su personal de Afganistán, y Estados Unidos en parte, pero luego regresó y en medio de contradicciones, exactamente repitieron los mismos errores que en Vietnam.

Mientras que Rusia y China anunciaron que van a mantener a su personal diplomático y que van a empezar el diálogo con los talibanes. “Es interesante ver que en la época de Trump hubo un intento de negociar con los talibanes para que compartieran el poder con los gobiernos civiles apoyados por los estadounidenses, pero finalmente fracasó porque no se dio la oportunidad”, abundó el embajador.