Estamos frente a quinta ola Covid: especialista

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua A.C., Dr. Jesús Lozano, afirmó que los brotes de Covid-19 en otros países “prenden las alarmas” para México, y Chihuahua no es la excepción, pues afirmó, “estamos frente a una quinta ola”, y se espera un repunte de casos en las próximas semanas.

El entrevistado señaló que si bien los indicadores de semanas anteriores mostraron un descenso importante en cuanto a contagios, en los últimos días se comenzó a ver que se presentan nuevamente, incluso en población infantil, que además, no está vacunada.

Agregó que el estar en semáforo epidémico verde se han relajado medidas en establecimientos como restaurantes, donde se puede observar que los comensales están a menos de 50 centímetros y consideró que el uso de cubrebocas es una práctica que no debe dejarse de lado por el momento.

Al respecto ahondó en que “es muy difícil quitar el cubrebocas, no podemos estar confiándonos porque sí creemos que esto va a volver a repuntar, tal vez no en los niveles que tuvimos hace semanas, pero sí empieza a haber casos”.

Además, agregó que al retirarlo cuando hay la amenaza de un nuevo repunte sería muy complejo volver a crear en la población la conciencia de utilizarlo, como ocurrió al inicio de la pandemia.





Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Agregó que además, tras la disminución drástica de casos, se empiezan a presentar de nueva cuenta en niños, además de que se tiene en promedio siete o más pacientes en hospitales Covid-19

“Aún no se alcanza a aplanar como para pensar que estamos fuera; por ejemplo, en el caso de la influenza sabíamos que no había problema porque teníamos el tratamiento para quienes se contagiaban, pero ahorita no es así con el Covid-19”.

Chihuahua Mismos aforos en restaurantes, bares, salones y comercios Agregó que los brotes de otros países alertan entonces a apegarse al cuidado y la precaución.

De acuerdo con la estadística de la Secretaría de Salud del estado, en las últimas dos semanas se ha registrado un promedio de 300 a 350 casos nuevos de Covid-19 al día, cifra que significa una disminución respecto a las primeras dos semanas de febrero del año en curso cuando se superaron los 1,400 casos diarios.

Sin embargo el promedio diario que se tiene en la actualidad aún es tres veces la cifra diaria que se presentó en los meses de julio a septiembre de 2021, cuando se reportaban alrededor de 100 casos diarios e incluso menos.