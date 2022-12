Exigen justicia para víctimas de feminicidio y sus familias

La organización Justicia para Nuestras Hijas (JPNH) se manifestó esta mañana en la Cruz de Clavos frente a Palacio de Gobierno, en donde se pronunciaron “de manera enérgica y categórica ante las múltiples violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua en contra de las familias, que cuentan con la desagracia de tener una familiar víctima de Trata de personas, desaparición forzada o por particulares, feminicidio u homicidio”.

Lo anterior, dijeron Norma Ledezma, dirigente de la organización, así como otras madres de mujeres víctimas de desaparición o de feminicidio, que luego de la formación de JPNH se formó en el año 2002 por la desaparición de Paloma Escobar Ledezma y de inmediato se sumaron las madres de Miriam Cristina Gallegos Venegas, Erika Noemí Carrillo Enríquez, Yesenia Concepción Vega Márquez, Julieta Marlene González Valenzuela y Minerva Teresa Torres, Albeldaño, todas desaparecidas entre el año 2000 y 2001 en pleno centro de la ciudad.

También recordaron los casos de Viviana Rayas Arellanes, Neyra Azucena Cervantes y Diana Jazmín García Medrano, quienes fueron desaparecidas el 2003 y encontradas sin vida esa mismo año: ninguna de estas jóvenes han obtenido justicia, ni sus familias, reclamaron las manifestantes.

Recordaron que los casos están plagados de irregularidades, como en el caso de Minerva, sus restos fueron localizados en el 2003 en los Picos de la Luna, sin embargo el Gobierno de Patrico Martínez los ocultó hasta el 2005 que el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) llegó y los evidenció. En el Caso de Paloma, Viviana y Neyra, torturaron a personas para imputarles los delitos, todos quedaron en libertad, solo fueron chivos expiatorios para encubrir a los verdaderos asesinos.

Luego, la organización comenzó a tomar casos de hombres desaparecidos, esto a partir del 2010, y a partir de entonces continuaron documentando las violaciones a las familias: “A las víctimas directas los criminalizan, culpan a las familias de su propia desgracia y simplemente los casos no se investigan con la debida diligencia, nuestros familiares fueron víctimas de delitos (trata de personas, desaparición de homicidios y feminicidio) a las familias se nos negó el derecho de conocer la verdad y la Justicia”, reclamó Norma Ledezma.





La organización Justicia para Nuestras Hijas (JPNH) se manifestó esta mañana en la Cruz de Clavos frente a Palacio de Gobierno, y que en los 320 casos que acompaña la organización, en al 90% de estos existen violaciones a los Derechos Humanos de las familias: “Hoy nos concentramos aquí, en este día tan importante para el mundo, para denunciar públicamente estas violaciones a nuestros derechos humanos”, comentaron las mujeres, en referencia al Día Mundial de los Derechos Humanos.

Se reclamó el tortuguismo del Sistema de Justicia, la corrupción, la insensibilidad de algunos servidores públicos, la indiferencia social, que provocan impotencia, indignación, coraje, pero también eso mismo les ha dado la fuerza para continuar en pie de lucha. “Algunas madres y padres ya no están en este plano, se fueron sin conocer la verdad y la justicia, derecho tan legítimo y tan lejano a la vez”, lamentaron.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Aseguraron que se han encontrado con casos que llegan recientemente de hace 1 o 2 años y no cuentan con ninguna investigación, es decir nunca han buscado a la persona desaparecida, hasta que las familias, con acompañamiento de las organizaciones civiles reactivan el caso.

Finalmente, reclamaron que las autoridades no buscan a las personas desaparecidas y que cuando son encontrados cadáveres o restos humanos, los tiempos para responder con los exámenes periciales son extremadamente largos y esta tardanza es una violación al derecho al acceso a la justicia por parte de las víctimas y sus familias.

“Son incontables las violaciones a los Derechos Humanos a las que nos han sometido los gobiernos diversos que han pasado, no hay búsqueda de las y los desaparecidos, no hay reparación de daño digna, no hay verdad ni justicia ni reparación”, reclamaron.