Inaugura Marco Bonilla campo de futbol americano y soccer en Cetis 86

El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua, inauguró la cancha de futbol americano y soccer en las instalaciones del Cetis 86, en la zona sur oriente de la ciudad de Chihuahua, cuya inversión total es de 6 millones 238 mil 983 pesos, con aportaciones de los padres de familia por 348 mil pesos; además de la Alianza Educativa, en coordinación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal, por 5 millones 900 mil pesos.

“Esta obra es el resultado de un trabajo en equipo, por el interés que tenemos en los adolescentes de nuestro Municipio, por eso tenemos la seguridad de haber hecho la mejor de las inversiones, de más de 6 millones 200 mil pesos”, les expresó el alcalde a los estudiantes asistentes al evento, en representación de los mil 520 alumnos que integran la población escolar.

En su mensaje, el presidente municipal Marco Antonio Bonilla, se dirigió a las alumnas y alumnos, a quienes les refirió que el reto es hoy para las juventudes no caer en las drogas, alcoholismo o violencia y esa es la principal ganancia de estos espacios deportivos que el deporte siempre le ganara la batalla a la delincuencia.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Yo crecí en Chihuahua 2000, una colonia tan popular como Tabalaopa, Robinson, La Concordia, Punta Oriente, Jardines de Oriente o Acequias, crecí en el barrio, en mi tiempo, fue en una cancha de futbol donde me propuse ser presidente municipal de chihuahua, para mí todas las obras tienen un significado especial, pero las que más me agradan son inaugurar obras en espacios escolares. Soy egresado del sector educativo público y siempre le puse al trabajo y a la escuela. Cuando estaba en Secundaria, y jugábamos futbol en tierra, entre toritos, piedras y raspones; y en una ocasión fui a un instituto privado y entré a un campo igualito a este, y me sentí como un jugador profesional de futbol, como si jugara en primera división y pensé, que tengo diferente, porque no puedo jugar en un campo igual. Fije una meta en mi mente y en mi corazón, llegar a ser presidente municipal de Chihuahua, y mi sueño se cumplió, así como se cumplió el sueño de este campo en el Cetis 86”, afimó Marco Bonilla.

Por su parte, Mónica Herrera, la directora de Desarrollo Humano y Educación de Municipio, destacó la participación del empresariado chihuahuense, a través de la FECHAC, con la representación en el evento de Hugo Loya, para la realización de la obra para beneficio de los adolescentes.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Para finalizar, las autoridades realizaron el corte de listón en la cancha deportiva, y posteriormente, el alcalde Marco Antonio Bonilla, ejecutó un pase dentro de la cancha con un balón de futbol americano, dirigido a los atletas que representan el equipo deportivo del Cetis 86.