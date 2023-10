La situación migratoria es una crisis humanitaria, no de seguridad: Asociación Civil

Jorge Pérez Cobos, director de la asociación civil pro ayuda a población migratoria Uno de Siete Migrando, cuestionó a las autoridades el trato que le dan a las personas en situación de movilidad, quienes son atendidas por elementos de corporaciones de seguridad, como si se tratara de una crisis de tal índole; en lugar de una emergencia humanitaria.

“Hay comunicados, y preocupa, porque dicen que no el estado no hay nada que pueda hacer, y efectivamente, no hay nada que puedan hacer en términos de seguridad nacional, es competencia federal; pero sí conforme a la Constitución, tienen mucho que hacer en términos de asistencia humanitaria. Entonces, que no ruede esa bolita, y literalmente, lo que sí podemos hacer es atender salud, educación, y todo eso, porque viene muchísima gente con niños, muchísima gente embarazada, es una crisis humanitaria, no una crisis de seguridad”, afirmó Jorge Pérez.

Te puede interesar: Por cierre en puentes fronterizos, se perdieron 67.34 millones de dólares este martes

En ese sentido, comentó que los flujos son muy irregulares, con grandes grupos que no tienen intención de quedarse, solo van de paso.

“Hemos notado que las autoridades han hecho todo lo posible por entorpecer su viaje, pero no lo pueden parar, simplemente están entorpeciendo. Autoridades han solicitado la deportación, pero todo lo que hacen, es que vuelvan a subir. Están generando más crisis, porque no hay manera de parar que se ha dado desde que inició la humanidad, que es la migración. Los están poniendo en más vulnerabilidad”, alertó.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Y acotó, “Insisto, no nos están invadiendo los cárteles del crimen organizado, nos está llegando gente con necesidad de protección internacional: familias, niños; entonces, ¿por qué quieren atender a mujeres embarazadas y niños con militares, con más policías, con más retenes?”, cuestionó sobre la respuesta del Estado Mexicano hacia las personas en situación de movilidad.

Jorge Pérez acotó que desde hace tres semanas, ha observado flujos de personas migrantes en cantidades que nunca había visto antes, que le recuerdan las imágenes de las migraciones que se presentaron hace 10 años, en 2023.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Sobre la constancia del paso de personas migrantes, refirió que es irregular, ya que hay días en que no llega nadie a la institución de ayuda al migrante, pero hay otros, que es todo lo contrario, y arriban muchos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Creo que tiene ver mucho con las estrategias de Ferromex; y de varias este autoridades que pues simplemente lo que están haciendo es amontonar más a la gente, en lugar de que los flujos regulares que se tenían antes. Ahora como hay retenes, ahí este tipo de cosas, lo que hacen es que la gente se junte más como estrategia para no poder seguir migrando; porque se vuelve imposible que la Guardia Nacional, o Migración o quien sea, detengan en un solo golpe a mil 500 personas. Se volvió una estrategia evidentemente y sí, las políticas públicas, lo único que están haciendo es ponerlas más riesgo y amontonar más a la gente y juntarlas, de quienes vienen la mayoría son de Venezuela definitivamente”, explicó.

Parral Detenido en Chihuahua por supuesta venta de droga "exótica" es hijo de exalcalde de Parral

En ese sentido, el titular de Uno de Siete Migrando invitó a la población en general a apoyar a grupos que ya están realizando acciones humanitarias como a los albergues y a Casa del Migrante, para que se lleve el apoyo de manera adecuada.

“Porque también, cuando empieza a ver mucho flujo de apoyo, así que se agradece muchísimo. Pero directo, porque a veces se crea mucho conflicto, a veces se pone en riesgo a las mismas personas. Los invitamos a llevar el apoyo a los lugares de apoyo, para no correr más riesgo. Incluso, por las mismas personas a las que se pretende ayudar, con todo el corazón. Invitar a ser más humanitarios, que no se nos olvide que somos también un país de migrantes y ver en estas personas que vienen ahorita con estas necesidades, a todos sus familiares que seguramente tenemos fuera de México, fuera de nuestra ciudad; y entender que esto es una crisis humanitaria, no es un tema político. Si bien, los políticos quieren sacar provecho y atacarse entre ellos aprovechándose de las personas migrantes, pues que nosotros como sociedad no, no caigamos en esos discursos y entendamos que vengan familias con necesidades y en base a eso responder como sociedad”, exhortó.