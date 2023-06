Mápula no surte de agua a la capital, el 98% es agrícola: Bonilla

Ante las declaraciones emitidas por parte del empresario Eugenio Baeza Fares, sobre que el nuevo Relleno Sanitario, podría contaminar todos los acuíferos que abastecen la cuidad, al respecto el Presidente Municipal, Marco Bonilla dijo que esa zona no surte actualmente el agua de la ciudad.

El Presidente Municipal afirmó que el acuífero Villalba no surte de agua a la capital, ya que aseguró que el 98% del agua que se extrae, es para uso agrícola, pecuario e industrial, no entra ni una sola gota de agua de este manto en consumo ciudadano.

El empresario Eugenio Baeza señaló la necesidad de un basurero de primer mundo, ya que aseguró que ya no se debe enterrar la basura, por ese motivo Marco Bonilla volvió a repetir que en realidad no es un nuevo relleno sanitario, sino que es una planta de tratado y que no se enterrara basura sino materia inerte que no despide gases ni olores.

Bonilla menciona que hubo una reciente reunión con Baeza; ‘‘le mostramos el proceso queremos hacer para este relleno, que realmente no es un relleno, es una planta de separación de residuos’’ de este modo, la nueva planta de tratamiento estará regenerando y reutilizando el 75% de la basura que producimos.

El presidente municipal mencionó que Eugenio Baeza ha sido el único de los supuestos afectados que está abierto a dialogar.

Aunque notó que en su última reunión aún no se veía convencido del proyecto, aun cuando prácticamente no se va a enterrar basura.

Dijo que la zona de Mápula está retirada de la zona residencial, donde las supuestas comunidades más cercanas están a casi 9 kilómetros 200 metros, pues Horcasitas se ubica a 15 kilómetros de distancia mientras que el sector de Carrizalito 14 kilómetros del punto elegido, lo que es casi la distancia de la capital a Aldama.

"No hay agua en el subsuelo en esta zona de la ciudad, así que no hay afectación a los acuíferos, es totalmente falso e equivoco", fue el comentario del alcalde Marco Bonilla ante la situación de que podría generar algún tipo de contaminación en esta fuente de consumo de agua.

Conforme a los comentarios sobre la apertura de la celda tres en el actual relleno sanitario invito a los quejosos a que vayan a Romanzza y se lo digan a los vecinos que diariamente padecen del sufrimiento que es el estar soportando los olores y las alimañas que llegan a la colonia.

"La situación de vida que tienen los niños, yo quisiera que como chihuahuense solidarios ellos pusieran a sus niños en los zapatos de los niños que hoy viven en esta zona y nos diéramos cuenta del gran daño y la irresponsabilidad de nuestros comentarios" comentó.