Marcha por el INE: Toman las calles en protesta contra la reforma electoral

Antes de las 10 de la mañana comenzaron a reunirse chihuahuenses que acudieron al llamado de organizaciones civiles, partidos políticos e instituciones públicas electorales, a fin de realizar la llamada Marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), pues consideran que la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera la autonomía y la objetividad del organismo electoral, poniendo en riesgo la democracia en el país.

La convocatoria citó a las y los interesados en participar a reunirse en la glorieta de la División del Norte; calles aledañas fueron cerradas por elementos de la Policía Vial desde las 9:30 de la mañana por decenas de unidades que se apostaron en las calles laterales al recorrido para evitar que transitaran automovilistas. Esta marcha se realizó de manera simultánea en al menos 54 ciudades del país.

Elementos de la Policía Municipal también participaron en el operativo de seguridad, así como unidades de ambulancia de URGE e incluso el helicóptero de la DSPM Halcón 1.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

A la marcha convocada por la agrupación Sí por México capítulo Chihuahua, se sumaron el Comité Directivo Estatal del PAN, Poder Ciudadano, Misión Rescate México, Unidos por México, Frente Cívico Nacional.

A la manifestación pacífica, acudieron miles de personas, entre trabajadores de instituciones públicas y dependencias de Gobierno del Estado, así como del Gobierno Municipal, personal del Instituto Estatal Electoral y de la delegación del INE en Chihuahua.

“Nosotros no nos sentimos intimidados, pero hay que salir a defender las instituciones que le han costado a la ciudadanía construir”, señaló Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, quien señaló que los órganos electorales no son los que están siendo intimidados sino el sistema democrático en general, ya que se considera está en riesgo y su eliminación sería volver a las prácticas previas a su fundación.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Cabe mencionar que la manifestación generó un rechazo en el partido político de Morena, aunque tuvo una amplia convocatoria en la ciudad. Los integrantes de Sí por México capítulo Chihuahua repartieron cartulinas con el hashtag #YODEFIENDOALINE y se repartieron calcomanías con el mencionado hashtag, los cuales fueron muy bien recibidos por la ciudadanía, e incluso reconocieron que no les gustaba participar en las marchas, pero ahora consideraron necesario participar al ser en defensa de la democracia.

El contingente fue encabezado por unidades de Policía Vial y Bomberos, ambulancia y el sonido; en primera instancia se contó con la participación de jóvenes universitarios, preparatorianos y secundarias y ciudadanía en general.

Hay que recordar que ante la resistencia de la oposición, esta semana se aprobó por Morena el recorte de 4 mil 755 millones de pesos al presupuesto de egresos 2023 para el INE, una forma de debilitarlo y que ante el recorte los consejeros se reduzcan, como lo plantea la reforma.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La marcha se realizó de manera pacífica y en orden, pues el nutrido contingente se trasladó de la glorieta de la División del Norte a la Plaza del Ángel; junto a la calle Aldama, a un costado del edificio Héroes de la Reforma, se instaló un pequeño templete donde diversos actores de la marcha participaron y dieron su mensaje en defensa de la democracia.

Las consignas llamaron a defender al INE, y también fueron muy insistentes en que no había acarreados y que todos se encontraban ahí de manera voluntaria para defender a la nación.

Acudieron legisladores, políticos, sindicatos, organizaciones civiles y ciudadanos de Chihuahua capital, como Graciela Ortiz y Alejandro Domínguez, de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, así como los legisladores Noel Chávez, Edgar Piñón e Ivonne Salazar. Del partido Acción Nacional la diputada federal Rocío Reza, Carlos Olson y Karla Rivas. Posteriormente, se integró al contingente la Gobernadora Maru Campos, quien llegó acompañada de su señora madre, María Eugenia Galván y Presidenta del DIF Estatal.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

También se presentaron Fernando Rodríguez Moreno, ex secretario general de gobierno y el actual funcionario estatal Pavel Aguilar, así como el Alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, quienes se aproximan caminando por diferentes avenidas; también se contó con la presencia de Doroteo Zapata, Fernando Baeza, así como diputados y regidores.

Se estimó que participaron alrededor de 5 mil personas en la marcha, aunado a las personas que se dieron cita en la Plaza Mayor, a donde llegó el contingente alrededor de las

11 de la mañana, donde la multitud seguía coreando “Chihuahuenses en vela, el INE se respeta”.

Flor Jiménez de Poder Ciudadano, comentó que este es un llamado para evitar que cancelen el futuro el INE, pues aseguró que corre el riesgo de perder su autonomía que da sustento a sus funciones y recordó que en algunas semanas se votará la Reforma que cerraría las puertas a la pluralidad política equitativa, cancela las posibilidades de alternancia en el poder.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

"No es el momento ni la forma de modificar el marco jurídico, les recomendamos a los legisladores a votar atendiendo a nuestro mandato", dijo y de los manifestantes y llamaron urgentemente a la ciudadanía pues "si no salimos a las calles no vendrá un mejor futuro, hoy no importan los colores ni las ideologías sino el proyecto común de México", dijo.

Con la reforma electoral se busca cancelar las 300 oficinas distritales e implementar oficinas temporales cuando haya elecciones, señaló Gilberto Sánchez de la agrupación Si por México.

“No podemos permitir que se desmantele el andamiaje que nos ha costado años construir”, dijo. El orador en Chihuahua comentó que la reforma busca elecciones a modo que serán organizadas por gente cercana al gobierno y no por órganos ya instituidos que han dado certeza a los procesos.

Finalmente, se cantó el Himno de Chihuahua y se agradeció a las y los asistentes por su presencia y apoyo a la marcha y manifestación, y dijeron que se continuará luchando para defender al INE, con lo que se despidieron los oradores y la muchedumbre se fue disolviendo, muchos regresaron caminando hasta la División del Norte, donde habían estacionado sus vehículos, por lo que las calles fueron desbloqueándose y el tránsito vehicular regresó a la normalidad.

Con información de: Venessa Rivas