Niega Juez Federal liberar 71 bienes inmuebles de Aras

El representante legal de Aras Business Group, José Hernández, dio a conocer que el Poder Judicial Federal no concedió la suspensión provisional, tramitada por la empresa para liberar los 71 bienes inmuebles que le aseguró la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, resaltó que debido a que no se puede acceder a las oficinas, no se les ha notificado ni una sola demanda mercantil o civil.

Respecto al amparo tramitado, explicó que “como los bienes ya estaban asegurados, el Juez Federal considera que ‘es un acto consumado, espérate a la resolución de fondo’. Entonces estamos esperando que se resuelva de fondo el amparo y estamos seguros que nos van a dar la razón”.

Sin embargo, agregó, el asunto está en proceso de análisis, para definir si la autoridad actuó apegada a derecho o no, que fue la razón para solicitar el referido beneficio judicial.

“La empresa no es sujeta de derecho penal, ese va en contra únicamente de particulares, no de personas morales. Entonces es totalmente ilegal, Tenemos toda la confianza en el Poder Judicial Federal, acerca de que van a resolver de manera adecuada”, afirmó.

Comentó que el aseguramiento de todas las instalaciones, ha perjudicado a la empresa, pero también a las autoridades y a los mismos inversionistas que decidieron demandar porque no tienen en dónde notificar.

“No tenemos oficinas dónde trabajar, no tenemos dónde atender a la gente, dónde recibirlos. Sigue habiendo solicitud de servicios, en el sentido de las personas que ya forman parte de la empresa como inversionistas, quieren saber qué va a pasar o qué es lo que sigue. Entonces se les está atendiendo vía telefónica, en cafés, en diversos lados”, describió.

Consideró que la situación fue provocada por la misma FGE: “hasta el momento, y luego de poco más de un mes, Aras no ha recibido ninguna demanda, ni civil ni mercantil, y no se puede (hacer) porque no hay operación en las oficinas, y no es válido por teléfono, tiene que ser personal, con el representante legal”.

El trámite del amparo lleva más de un mes y se espera que se resuelva de fondo a mediados de enero de 2022.

Algunos de los bienes inmuebles que le fueron asegurados a Aras, están en la Torre Azenzo, Cantera 5, Doblado y Tercera, en la ciudad de Chihuahua.