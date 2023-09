Pide Cuauhtémoc Estrada a Bonilla que "no se raje" con el nuevo Relleno Sanitario

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, pidió al presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla “que no se raje con el nuevo relleno, que no se permita doblar por los intereses privados”; esto, en el marco del Segundo Informe de Gobierno del edil.

Pese a que Estrada Sotelo dijo no conocer el informe del alcalde capitalino, fue reiterativo en la petición de la ciudadanía, especialmente de los habitantes de Romanza, que es con quienes tiene el mayor compromiso respecto a ese compromiso hecho desde la campaña.

“Tiene presiones el presidente para que un proyecto colectivo no se desarrolle, entonces yo espero que se sostenga”, insistió el diputado exhortando al edil a mantener la lucha para lograr concretar el Nuevo Relleno Sanitario, el cual el propio Bonilla Mendoza ha reiterado lo indispensable que es.

Pese a que dijo no ensombrece del todo su labor a cargo de esta administración, recalcó que “se vería muy mal” si el alcalde no cumple con un proyecto que desde hace tiempo se le ha explicado a la ciudadanía tiene una necesidad colectiva, especialmente si la detención de la obra se debe a intereses particulares y/o económicos de los que no desean la realización del mismo.

“El presidente convenció a una gran parte de la ciudadanía chihuahuense de que era necesario mover ya el actual relleno”, razón por la cual le recordó que el compromiso es con la población, principalmente con los vecinos de Romanza, con quienes ha encabezado reuniones y los ha hecho partícipes del proceso, por lo que dijo se debe mantener firme.

Subrayó que la suspensión judicial en algún momento se va a acabar, motivo por el cual hizo hincapié en que Bonilla se debe mantener firme y más cuando se pretenden sobreponer intereses privados de particulares que no son compatibles con los intereses colectivos.

Recordó que al momento en el que se presentó el proyecto en el poder legislativo, la bancada morenista exigió transparencia, lo cual seguirán sosteniendo en todo momento. En cuanto a las acusaciones de la afectación al medio ambiente, Estrada comentó que hay dos estudios, incluidos el de Semarnat en el que se garantiza que no se afectan los mantos acuíferos cercanos a Mápula.

Ante los conflictos que se tienen con los empresarios que cuentan con terrenos aledaños al lugar donde se pretende realizar la obra, el congresista recalcó la importancia de mantener separados el poder económico del poder público.