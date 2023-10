Protestan trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua capital

Cientos de personas se congregan en la plancha de la Plaza del Ángel, para manifestarse en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Desde la escalinata del monumento al ángel de la Libertad, los oradores tomaron el micrófono, para expresar su descontento por lo que calificaron como embates del ejecutivo del Federal, y se identificaron como un poder independiente, diverso.

"Somos tribunales, juzgados de distrito, centros de justicia penal federal, juzgados tribunales federales, defensoría pública. Somos los que trabajamos por un sueño, los que permitimos que haya agua, que defendemos los Derechos Humanos", exclamaron.

En ese sentido, señalaron que ha empezado una campaña de mentiras, que se les quiere hacer ver como privilegiados.

"El único privilegio que tenemos es servir a la nación. No somos agachones, no vamos a doblar la rodilla ante embate del ejecutivo, ante amenazas del ejecutivo federal. Somos los guardianes de la federación", aseveraron.

Entre los mensajes mencionaron que entre los manifestantes, se encontraban abogados, licenciados, maestros, médicos, doctores quienes trabajan para la libertad jurídica de los mexicanos.

"Vamos a defender la independencia judicial hasta las últimas consecuencias. Hoy somos muchos, mañana seremos más. Esta marcha se une con los compañeros de todo el país, con este mismo mensaje de unidad", dijeron.

Por parte del Colegio de Juristas, señalaron que está conformado por 17 colegios en el estado, se dijeron agraviados por el Ejecutivo Federal quien dijo, pretende eliminar el contrapeso de los poderes y encabezar una nueva forma de gobierno para administrar los tres poderes del estado.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Así mismo, puntualizó no es solo la eliminación de los fideicomisos; sino la degradación del poder jurídico del estado.

"Nosotros, somos los oídos y el corazón de este gran órgano. Cuando el estado no cumple sus obligaciones, el poder federal entra. Se ha dado democracia defendiendo al INE, se ha dado paz y seguridad jurídica por civiles, no por militares. Tenemos que luchar para que haya división de poderes, para defender a las minorías. Desde que entró la administración hemos sido sujetos de embates, que lo sepan. El poder judicial es un hueso duro de roer, y no nos agachamos ante nadie", advirtieron.

Los organizadores invitaron a llevar a tres personas más a la siguiente manifestación y adelantaron que surgirá un nuevo Poder Judicial de la Federación.

"Sabemos que cuando dicen que no hay dinero, sí hay y lo usan para la difamación. Contra la arbitrariedad, por la justicia, Poder Judicial", arengaron.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!