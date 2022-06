Proyectan extraer mil litros de agua por segundo para abastecer demanda hídrica de Chihuahua

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, informó que se trabaja en un proyecto para extraer mil litros por segundo de una fractura de corriente de agua subterránea, ubicada en el pueblo de San Antonio El Grande, del municipio de Aquiles Serdán, para abastecer la demanda hídrica de Chihuahua Capital.

“Es un proyecto en el que estamos trabajando de una manera formal con la compañía y que yo espero que en un mes, ya podamos hablar de tiempos. Va a ser agua con un abasto de mil litros por segundo, de la cual, la potabilizaremos en la parte de arriba, con remoción de sales y metales, y a través de un acueducto, poder conectarlo a la red de la ciudad de Chihuahua”, detalló el ingeniero Mata Carrasco.

“Vamos muy avanzados, ya es algo formal con la compañía y me da la tranquilidad de que es un proyecto que vamos a realizar”, acotó Mario Mata.

En ese sentido, el director ejecutivo de la JCAS, informó que las acciones que se realizan para la sustentabilidad hídrica en la entidad, inician con un análisis de la situación actual, en el que se revisan todos los pozos, para cumplir con las normas oficiales y que estén produciendo lo que originalmente se había proyectado.

“En algunas comunidades, estamos realizando nuevos pozos, que ya se habían abatido, o que tenían problemas. Estamos revisando toda la infraestructura. Vamos a realizar un censo de todo el sistema de agua potable y saneamiento del estado, porque son más 50 organismos operadores; tenemos más de 100 comités de vecinos y 32 presidentes que prestan el servicio. Es un sistema muy grande, en el que hace mucho no se hace un censo, para saber exactamente cuál es la infraestructura con la que contamos, y sobre todo, las fuentes de abastecimiento”, explicó.

Adicionalmente, se le cuestionó sobre la situación que atraviesa el Gobierno del Estado de Nuevo León y la empresa cervecera Heineken, en la que se pidió se devuelva el agua que no se utilice, en consideración de la crisis por falta de agua que atraviesa la entidad; ya que al operar una planta en el municipio de Meoqui, Chihuahua, si considera que se podría dar una situación similar a la de los neoleoneses.

“En Meoqui quedan dos pozos que no se han utilizado y que se hicieron para la Heineken, la Heineken los hizo, y se está utilizando únicamente uno. Por el momento, no se necesita; pero si se llegara a necesitar, bueno, pues ahí están los otros dos pozos. Son pozos que fueron donados a la Junta, por lo que no son privados”, expresó.