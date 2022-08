Reanudan mega audiencia por fraude de Aras; abogados declaran pruebas deficientes

En punto de las 9:40 horas del día, la Juez de Control Abigail Sosa Rivera dio inició a la continuación de la audiencia de vinculación a proceso en contra de Diana Ivonne C.P., Sergio Armando G.C. y Oscar Gonzalo H.M. quienes son acusados por la Fiscalía General del Estado de haber defraudado a más de 300 personas con la cantidad de 70 millones de pesos.

Tras iniciar los abogados defensores de los tres detenidos, acordaron que las pruebas y lo expuesto por la Fiscalía General del Estado, había sido deficiente, por lo cual no compartían el criterio y que incluso la formulación de cargos es deficiente por no precisar los hechos de circunstancia de tiempo, lugar y modo.

“Vemos dudas en cuanto tiempo y modo, al engaño, cuando y donde, que es lo que realizan, que fue lo que hicieron dentro de la empresa, no existen evidencia, no es delito el crear una sociedad no hay delito de asociación, la creación de una persona moral es totalmente licito, ninguna de las victimas dicen como participaron los detenidos, cuando en donde, a través de quien o como se daba el hecho” dijo el abogado defensor Gabriel Vidaña.

Al tomar la palabra los abogados se han centrado en dar respuesta a las acusaciones que han emitido los agentes del ministerio público, a fin de que la Juez de Control, tenga conocimiento de las dos partes y pueda definir si existen motivos o no para que los detenidos puedan ser juzgados por el delito antes mencionado.

Incluso refieren los abogados, que la inconformidad de los clientes al no recibir su utilidad es materia de otro proceso y no sobre un delito penal, ya que se puede explorar otras vías para tratar el incumplimiento de un contrato, por lo cual no pueden ser juzgados por no haber pagado la utilidad de su inversión.

Lo anterior luego de que el pasado jueves 4 de agosto, se iniciara una nueva causa penal en contra de los tres detenidos, quienes fueron llevados ante el juez de control, para presentar las pruebas y evidencia, por lo cual les formularon imputación y les impusieron prisión preventiva por un año en lo que continua la investigación.

Tras haber solicitado la duplicidad del término la Juez de Control, fijó el día 9 de agosto, la fecha para poder realizar la audiencia de formulación de cargos, la cual se desarrollará este día para que continúe o no el proceso penal por el presunto fraude en contra de 300 personas quienes perdieron más de 70 millones de pesos.