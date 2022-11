Siete niños se llevaron el premio Grand Champion resolviendo 70 cálculos en menos de cinco minutos

Durante el pasado octubre 60 pequeños de Chihuahua participaron en el Campeonato Internacional ALOHA 2022, donde compitieron con más de 500 niños de otros estados y países logrando hacerse de 42 de los reconocimientos.

En este concurso, llevado a cabo en Mérida en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, los participantes tenían que resolver 70 cálculos aritméticos en menos de 5 minutos, los cálculos iban desde suma, resta, multiplicación, divisiones, fracciones, potencias, raíces cuadradas, porcentajes y operaciones combinadas.

Los ganadores se eligen conforme a los aciertos, es decir los Grand Champion eran los que contestaban 70 correctas en menos de 5 minutos, mientras que los Champion 69 correctas en menos de 5 minutos.

Mientras que los 1st Runner Up, 2nd Runner Up y 3rd Runner Up son los primeros lugares de aquellos que si bien no lograron 69 o 70, si eran competidores resaltables, en cada uno de estos hubo pequeños chihuahuenses que lograron cada una de las pruebas.

Estos fueron los siente Grand Champion: Natalia Ivette Soltero Gutiérrez del Centro ALOHA; Marcos Gael Juárez Gaytán de Centro Educativo Mi Mundo; Mia Nathalia Aguilar Lozano de Mi Espacio; y de La Esperanza Adelina Berg Banman; Gracelyn Macayla Enns Reimer; John Penner Wall; y Olivio Romeo Peters Fehr.

Cuatro fueron de 1st Runner Up, mientras que 2nd Runner Up fueron 13; seis ganaron en 3rd Runner Up y 12 se llevaron el puesto de Champion, todos que dejaron en alto en nombre del estado, de sus instituciones educativas y de México.

27 de los ganadores provenían del Colegio La Esperanza; Cinco del Colegio IBAL; cuatro del Instituto Hamilton; tres del Centro ALOHA; dos del Centro Educativo Mi Mundo; y uno del Colegio Mi Espacio.

Los pequeños compitieron con otros niños de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila,

Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Baja California, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz y por supuesto de la sede Yucatán.

Tambien estuvieron presentes también jóvenes de otros 7 países, ante los que se anunció que el próximo campeonato se llevará a cabo en algún país del continente asiatico, esto por la Directora Internacional Kiran Motwani.