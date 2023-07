Tamaulipas no puede llevarse el agua de Chihuahua: Mario Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, señaló que diversos actores políticos y agricultores del estado de Tamaulipas han emprendido una guerra para intentar apoderarse del agua almacenada en las presas de Chihuahua, por dos vías: la legal y la mediática.

En ese sentido, se dirigió a los chihuahuenses, para invitarlos a estar tranquilos respecto al agua almacenada en las presas de la entidad, y sobre la cual diferentes actores políticos y agricultores de Tamaulipas se han pronunciado con amenazas y exigencias de extraerla.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“No se van a llevar el agua. Es una guerra mediática, son dos caminos paralelos, uno es una guerra mediática para tratar de forzar a Conagua a que le dé dinero, o algo. No pueden abrir las presas ni lo van a hacer. No hay ningún fundamento legal, no se han vencido los cinco años del ciclo 36 para que ya haya un atraso con Estados Unidos, aunque en promedio vayamos bajo, no se convierte en déficit hasta que pasen cinco años”, afirmó Mario Mata.

Delicias Acudirán agricultores a la Suprema Corte de Justicia para defender el agua de Chihuahua

Mata Carrasco explicó que actualmente, a julio de 2023, no existe un adeudo con Estados Unidos, porque no se ha terminado el quinquenio, hay que esperar para que termine. Pero advirtió que eso lo usan de pretexto, a ver si les llega algo de agua; y también, que ya se les ha dicho técnicamente que es imposible que les llegue el agua.

También te puede interesar: Demanda Tamaulipas el 54% del agua de las presas de Chihuahua

“No tienen por qué pedirnos agua, es más, ellos tienen más agua que nosotros, pero la tienen comprometida”, aseveró.

Sobre las exigencias del agua de las presas de Chihuahua, el director ejecutivo de la JCAS refirió que es una guerra mediática, en la que han participado el gobernador Américo Villarreal, de Tamaulipas; el diputado Ovidio García, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso local; el diputado Juan González, que está en la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión, y el secretario para Recursos Hidráulicos de Bienestar Tamaulipas, Rigoberto Garza, y ahora se suma esta persona Agustín Hernández Cardona, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

“No tienen ningún argumento, lo hacen obnubilados, cerrados. Qué hipócritas que digan que están defendiendo el tratado y la ley, cuando no es cierto. Lo que quieren es el agua de nuestros agricultores. Mejor díganlo así abiertamente, y no nos tratamos de engañar los unos a los otros”, expresó.

Al referirse a la guerra que han emprendido los tamaulipecos, en el camino legal, dijo que están tratando que un Modelo Matemático que trae información de 1950 a 2008, con información muy antigua, que no contiene el cambio climático, la falta de gobernabilidad en esta cuenca que tiene tomas ilegales, y que Conagua no ha podido controlar; no tiene el crecimiento de las ciudades, que han crecido mucho, porque todas las ciudades de Tamaulipas toman agua del río Bravo sin tener asignación, o con una asignación muy baja, y toman mucho más.

Delicias Buscarán arbitraje de la ONU en disputa por el agua

“Ellos sí están en la ilegalidad, porque extraen agua ilegalmente para las ciudades, cuando no tienen asignadas legalmente esas cantidades, tenemos tres ciudades detectadas que son Valle Hermoso, Río Bravo y Camargo, Tamaulipas que extraen agua sin ninguna asignación que para el uso público, se llaman asignaciones”, manifestó.

A la población le solicitó que esté tranquila, ya que las autoridades chihuahuenses estamos dando la batalla en los dos frentes, tanto en el frente político y mediático, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, como en el legal, donde también ella nos ha instruido la contratación de un bufete de abogados, con quienes ya iniciamos el proceso jurídico para echar abajo la votación en la que ilegalmente se aprobó el Modelo Matemático.

“Vamos a seguir con todo lo legal, hasta donde se necesite, porque si ese Modelo Matemático lo convierten en reglamento, entonces sí podrían venir a abrir las presas. Que la población esté tranquila, no van a venir por el agua, pero su intención siempre va a estar en ese sentido”, mencionó.

El titular de la JCAS agregó que hay opciones, como el abono cada año por adelantado, para completar el mínimo, que son 431 millones de metros cúbicos de agua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señaló que ya previamente, el río Conchos ha entregado más del 80%, que son más de mil 100 millones de metros cúbicos, y con esa cantidad, México estaría sin atrasos en el promedio.

“Que no viene contemplado en el Tratado, ni entregar el promedio ni que dentro del primer quinquenio en el que hay un faltante se utilice esa forma de abono, que es de las dos terceras partes de México, ya sea en el caudal o en las presas, pero también se puede hacer una nueva acta, o negociar. Se ha hecho anteriormente que se abone con eso, precisamente el 2016, así se cerró el ciclo 35, con un convenio de las presas internacionales, y el 2020 se volvió a hacer lo mismo”, finalizó Mario Mata.