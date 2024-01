Toma zona centro Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACh

Una comitiva del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua inició una mesa de negociación con el rector Luis Alfonso Rivera Campos. Exigen que se respete el contrato colectivo y que no haya reducción a los sueldos y prestaciones.

Los agremiados al STSUACH emprendieron una marcha desde las instalaciones del sindicato, avanzaron por la calle Pascual Orozco, para continuar por la avenida Universidad hasta llegar a la zona Centro a las instalaciones de la Rectoría de la UACH donde decidieron plantarse hasta ser atendidos y recibir una respuesta favorable.

El primer cuadro de la ciudad, entre las calles Aldama, Escorza, Venustiano Carranza y Vicente Guerrero está cerrado a la circulación.

El secretario general de la UACH, Ignacio Rodríguez salió de las oficinas para atender a los manifestantes, sin embargo la muchedumbre no estuvo de acuerdo, exigían atención por parte del rector.

“¡Queremos al rector!”, gritaban y otras voces se sumaban “¡El rector, el rector, el rector!” incluso pretendieron ingresar a la rectoría.

Tras una charla con el secretario general del STSUACH, Salvador Salgado García una comitiva ingresó para negociar con el secretario general de la UACH y el rector Luis Alfonso Rivera Campos .

El líder sindical refirió que la UACH se niega a pagar las categorías A y B, a pesar de que el contrato lo estipula. “Con el sueldo del trabajador no se pueden meter”.

A la manifestación se unieron los jubilados, dado que no quieren respetar el aumento del sueldo conforme al activo, sin embargo rectoría ha pedido hacer modificaciones a la Cláusula 75 bajo el argumento que no ya no pertenecen a la universidad, sin embargo señalaron que no permitirán la reducción.

La negociación de estas cuestiones se inició en el mes de noviembre con buenos resultados ya que se había logrado un aumento de entre 10 y 20 pesos en algunas cláusulas, pero a partir del 1 de diciembre la situación cambió.

El abogado Antonio Aguirre, encargado del departamento jurídico de la UACH propuso que se respetaría el aumento si el trabajador empieza a pagar las aportaciones a Pensiones.

El secretario sindical explicó que el aumento era de entre 170 a 200 pesos en las prestaciones en común como es el transporte, uniforme, entre otras cosas y el pago a Pensiones ascendía a 550 pesos. “Pusimos las cosas en la balanza y perdimos el aumento, pero a la vez ganamos porque estamos protegiendo la aportación a Pensiones para jubilados, activos y nuevos”.

El jurídico de la UACH ha insistido con el STSUACH en que se restructure el contrato y se eliminen algunas cláusulas, sin embargo advierten que no lo van a permitir. “La postura de rectoría es querernos quitar cláusulas pero para eso tendría que firmar yo y no lo voy a hacer por nada del mundo”.

El contrato colectivo vigente es del 2023, dado que este año no se ha firmado debido a las inconformidades de los agremiados.